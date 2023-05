Demon Slayer rivela finalmente la vera identità di Hotaru

L’adattamento animato di Demon Slayer ha rilasciato un nuovo episodio episodio che ha rivelato un aggiornamento molto importante. L’arco narrativo intitolato Il Villaggio dei Forgiatori di Katana ha debuttato il 9 aprile e ora si sta concentrando nuovamente su Tanjiro. Già dai primi episodi il protagonista principale e sua sorella Nezuko hanno dovuto affrontare le nuove Lune Crescenti. Le altre novità sono chiaramente due Pilastri, quello dell’amore e della nebbia.

Ma con il presente articolo vogliamo riportare che l’ultimo episodio di Demon Slayer ha rivelato l’identità di Hotaru, il noto fabbro di katane che ha progettato quella di Tanjiro.

Prima di proseguire specifichiamo che il presente articolo contiene alcuni spoiler. Quindi consigliamo a colori non interessati a scoprire anzitempo gli sviluppi dell’anime di Demon Slayer, di non proseguire ulteriormente.

L’ultimo episodio dell’adattamento animato della serie di Gotoge ha rivelato l’identità del fabbro di Tanjiro, ossia Hotaru Haganezuka.

Nel corso degli episodi ha lavorato anche durante l’attacco al villaggio causato da Gyokko. Dopotutto, è proprio quest’ultimo a tagliare la maschera del forgiatore, senza che questo abbia opposto resistenza. Kozo cerca di tenere al sicuro il suo mentore, ma Gyokko colpisce Haganezuka con diversi colpi nella speranza di attirare la sua attenzione. Ma l’uomo continua ad affilare la spada di Tanjiro anche dopo aver subito delle ferite serie. Nemmeno la minaccia di morte riesce a scuotere Haganezuka.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider knyesta. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

La stagione 3 di Demon Slayer ha debuttato su Crunchyroll e tutti gli episodi sono disponibili sottotitolati in italiano. Le vicende di Demon Slayer sono ambientate nel Giappone dell’era Taisho. E si concentrano sul protagonista Tanjiro Kamado che si guadagna da vivere vendendo carbone. Ma la sua vita pacifica viene distrutta quando un demone massacra tutta la sua famiglia. Perde tutti i suoi cari tranne sua sorella Nezuko, l’unica sopravvissuta. Tuttavia sua sorella viene trasformata in un demone! Tanjiro così intraprende un viaggio pericoloso per trovare un modo per riportare sua sorella alla normalità e distruggere il demone che gli ha rovinato la vita.

