Demon Slayer: Tanjiro scopre il punto debole di Hantengu

La terza stagione di Demon Slayer ha finalmente dato il via al combattimento principale dell’arco del Villaggio dei Forgiatori di Katana. Infatti lo studio di animazione Ufotable continua ad adattare gli eventi presenti nel manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotoge. L’ultimo episodio ha svelato il grande punto debole della Luna Crescente Hantengu. Questa potrebbe essere la chiave affinché Tanjiro Kamado e gli altri possano definitivamente sconfiggere la Luna Crescente e i suoi cloni.

Dopo la sconfitta di Gyutaro nell’arco del distretto di intrattenimento della seconda stagione, Muzan Kibutsuji ha inviato il resto delle Lune Crescenti per fare la loro mossa. Questo significa che i combattimenti saranno più duri che mai per Tanjiro.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider knyesta. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

AGGRESSIVE TANJIRO!!! the graphic describing how to weaken Hantengu’s clones was so fucking sick😮‍💨 #鬼滅の刃 pic.twitter.com/19hw1MLOj3 — Esta♠️ (@knyesta) April 30, 2023

La nuova stagione di Demon Slayer ha dato il via alla lotta di Tanjiro, Nezuko e Genya Shinazugawa contro Hantengu, un demone apparentemente ansioso e fragile. Con il presente articolo vogliamo riportare che Tanjiro è riuscito a capire il punto debole del demone. In seguito alla decapitazione di Hantengu i fan hanno scoperto il segreto del suo potere. Questo consiste nella creazione di tanti cloni del Demone ogni volta che viene tagliato in più parti. Quindi Tanjiro e gli altri devono affrontare i numerosi cloni generati dal demone originale. Ma c’è una debolezza da sfruttare, scoperta da Tanjiro. Infatti più ciascuno dei cloni sono lontani dai corpi originali, tanto più saranno deboli.

Il quarto episodio di Demon Slayer prosegue la lotta di Tanjiro contro il clone di Hantengu volante, Urogi. Il protagonista riesce a tagliargli rapidamente la testa quando sta per essere attaccato. Dunque teme che il clone si possa diffondere ulteriormente a causa di questo errore, ma poi si rende conto che le parti tagliate non erano forti come i corpi del clone originale. Quindi Tanjiro capisce che la loro forza è condivisa tra ognuno di loro, e tagliarli di più li indebolirà notevolmente.

Tanjiro sta cercando di capire come battere Hantengu in tempi relativamente brevi, ma è molto più facile a dirsi che a farsi. Tuttavia non è la prima volta che il fratello di Nezuko affronti avversari di questo calibro, quindi sarà solo questione di tempo prima di vedere Tanjiro trionfare.

