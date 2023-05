L’anime di Hell’s Paradise va in pausa: Ecco quando tornerà

L’adattamento anime di Hell’s Paradise era uno dei più attesi di quelli che facevano parte della stagione primaverile del 2023. Le vicende sono ambientate in un modo caratterizzato da molta violenza e le vicende ruotano attorno Gabimaru The Hollow, il protagonisti principale. Hell’s Paradise: Jigokuraku si concentra principalmente su un gruppo di detenuti nel braccio della morte a cui viene offerta una possibilità di libertà accettando una sfida apparentemente semplice.

Quello che devono fare è cercare di mettere le mani sull’elisir della vita su un’isola estremamente pericolosa e piena di misteri. In questa situazione Gabimaru ha dato ampiamente prova del suo potere devastante eliminando alcuni mostri raccapriccianti, e Studio MAPPA si sta dimostrando ancora una volta all’altezza della sua fama.

Ma con il presente articolo vogliamo riportare che l’anime di Hell’s Paradise subirà un improvviso slittamento. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale di Hell’s Paradise. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Come si può vedere, l’episodio nove della serie, originariamente previsto in Giappone il 27 maggio, sarà posticipato di una settimana. Quindi l’episodio nove è previsto per il 3 giugno. Non abbiamo modo di riportare il motivo di questo slittamento dato che MAPPA non ha rivelato alcun dettaglio che spiegasse lo slittamento inaspettato del prossimo episodio.

A seguire riportiamo la traduzione del testo originale presente nel contenuto condiviso:

“Grazie per aver guardato l’episodio 8. La prossima settimana, il 27 maggio, la trasmissione e la distribuzione slitteranno. L’episodio 9 sarà trasmesso e distribuito il 3 giugno“.

Il 2023, al momento, è un anno molto intenso per Studio MAPPA. Oltre a lavorare su Hell’s Paradise, lo studio è impegnato anche con Vinland Saga, L’Attacco dei Giganti e Jujutsu Kaisen. Alla fine di maggio, MAPPA condividerà i suoi piani per il futuro attraverso un evento in Giappone. E, come si può immaginare, molti fan incrociano le dita per la conferma della seconda stagione di Chainsaw Man.

Hell’s Paradise ha recentemente introdotto il grande nemico della serie, Lord Tensen. Si tratta di un essere apparentemente immortale che non assomiglia affatto alle creature grottesche che Gabimaru e gli altri compagni di viaggio hanno affrontato finora. Dalle loro capacità e aspetto fisico, questi esseri hanno fatto chiaramente uso dell’elisir della vita, che mette i protagonisti della serie in difficoltà.

