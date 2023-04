Hell’s Paradise: il primo episodio dell’anime conferma lo spessore di MAPPA

Hell’s Paradise: Jigakuraku è una delle nuove serie anime più importanti che ha debuttato sul piccolo schermo in Giappone. Fa parte della stagione primaverile di quest’anno e porta la firma di Studio MAPPA. Questo studio di animazione è conosciuto ormai da chiunque, grazie a precedenti progetti come L’Attacco dei Giganti, Vinland Saga e Jujutsu Kaisen.

Ora è importante parlare di Hell’s Paradise e della capacità di non fallire di MAPPA. La premiere ha esplorato un mondo oscuro in cui i criminali vengono spediti su una misteriosa isola soprannaturale. La serie sarà caratterizzata da episodi che non si tratterranno dal mostrare sanguinose scene d’azione.

Il primo episodio di Hell’s Paradise mette in risalto davvero tutti i punti di forza di MAPPA. Non si riconoscono solo i ritmi d’azione coinvolgenti e frenetici, ma anche la qualità grafica delle orribili vittime introdotte dall’isola in cui si troverà Gabimaru. Come molti fan de L’Attacco dei Giganti sanno, MAPPA riesce ancora una volta a ricreare delle scene con una violenza meravigliosa che a volte può mettere a disagio gli spettatori. Infatti MAPPA potrebbe aver introdotto, in questa stagione primaverile, la sua migliore novità.

Il manga Hell’s Paradise ha debuttato nel 2018 ed è scritto e disegnato da Yuji Kaku. Questa è una serie straordinaria da adattare in un anime. Ci sono scene d’azione dinamiche e un protagonista unico. Infatti la sua disperazione è legata all’impossibilità di abbracciare la desiderata morte. Il primo episodio ha fornito agli spettatori una buona descrizione su chi Gabimaru sia e cosa stia cercando di fare.

La vera prova che confermerà l’abilità grafica di MAPPA sarà la realizzazione dalle creature inquietanti presenti su un’isola sinistra, dove si ritroveranno gli spadaccini condannati. Sebbene non abbiamo visto l’intera portata dei mostri che giacciono in agguato, le immagini inquietanti a disposizione danno un’idea di ciò che verrà.

Il primo episodio di Hell’s Paradise, intitolato il condannato a morte e la carnefice, è disponibile su Crunchyroll sottotitolato in italiano. Le vicende ruotano attorno al protagonista Gabimaru, conosciuto come l’assassino più forte e spietato, ora in prigione mentre attende l’arrivo di un boia capace di ucciderlo. Vuole solo farla finita fino a quando la proposta della carnefice Asaemon risveglierà in lui la furia di un tempo. Potrà tornare da sua moglie, ma dovrà in cambio recuperare il segreto della vita eterna per lo shogun.

