One Piece: Oda non credeva che Law e Kidd sarebbero diventati così importanti

One Piece nel corso degli anni ha introdotto una serie di personaggi molto interessati che hanno contribuito allo sviluppo del manga e delle vicende legate a Monkey D. Rufy. Il protagonista della serie sogna di diventare il Re dei Pirati e di trovare il misterioso One Piece, ma non è l’unico a mirare a quell’obiettivo. Con il presente articolo vogliamo riportare un aneddoto legato ad alcuni personaggi comparsi in un determinato arco del manga, alcuni dei quali intenzionati, come Rufy, a trovare il famoso tesoro. In particolare parleremo di quanto Oda sia rimasto sorpreso dall’attaccamento dei fan verso le cosiddette Supernove.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Oda (2017): I created all Sabaody rookies at once in their first appearance chapter to spice up. Nobody was in my plot notes. I thought half of them would drop out soon in New World, but they didn't. I thought Kid would be important, but I didn't expect Law to be so important.💪 pic.twitter.com/2K5bZB3uyN — sandman (@sandman_AP) May 20, 2023

Le Supernove sono i pirati di nuova generazione che hanno sulla propria testa una taglia superiore a 100.000.000, già prima di entrare nel Nuovo Mondo. Questi pirati sono Kidd, Rufy, Law, Zoro, Bonney, Hawkins, X Drake, Scratchmen Apoo, Capone Bege, Urouge e Killer. Come riporta il contenuto condiviso, Eiichiro Oda nel 2017 aveva deciso di disegnare tutti questi pirati nello stesso momento solo per vivacizzare il manga, al punto che nessuno di questi era previsto per le sue idee sulla trama.

Oda aveva pianificato che la metà di questi pirati si sarebbe ritirato subito dal Nuovo Mondo, ma alla fine non è accaduto. Il mangaka di One Piece è rimasto stupito dall’importanza che ha acquisito Trafalgar Law e dall’apprezzamento che ha avuto tra i fan. Law e Kidd sono i pirati della peggiore delle generazioni più amati dai lettori. E anche se Oda si immaginava che Kidd sarebbe diventato importante, lo stesso non poteva dire di Law.

Al momento il manga si trova nel suo percorso finale e il mangaka ha rilasciato degli aggiornamenti su entrambi i pirati appena menzionati. Kidd ha infatti affrontato l’imperatore del mare Shanks, contro il quale ha subito una sconfitta rovinosa. Mentre non sappiamo se Kidd sia sopravvissuto o meno, Trafalgar Law è riuscito a scampare alla morte grazie a un colpo di scena che ha visto Bepo trasformarsi in Sulong. In questo modo è riuscito a salvarsi dalla superiorità di Teach, contro il quale non ha potuto nulla.