One Piece: una teoria spiega quali sono le condizioni di Kidd

One Piece nell’ultimo capitolo del manga ha senza dubbio lasciato tutti i fan senza parole perché non solo ha visto uno dei personaggi più potenti e amati dai fan di sempre, ma l’ha visto in azione. Stiamo chiaramente parlando di Shanks il Rosso, il quale ha dato dimostrazione della sua incredibile superiorità scongiurando la minaccia di un pirata dalla taglia di 3 miliardi di Berry, Eustass Kidd. Quest’ultimo è stato capace di eliminare, insieme a Trafalgar Law Big Mom. Il fatto che Shanks l’abbia messo KO con un solo fendente fa capire l’incredibile potenza del Rosso.

Ma Eustass Kidd è solo KO, e quindi tornerà in qualche modo, oppure non lo vedremo più sulla serie? Oltre Ace, Barbabianca e pochissimi altri personaggi di un certo rilievo, Eiichiro Oda non ha fatto uscire di scena molti personaggi. Quindi non sarebbe strano rivedere Kidd più in avanti in One Piece, ma questa volta non ne siamo così sicuri. Infatti una teoria interessante spiegherebbe quali sono le condizioni di Kidd.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider OP_SPOILERS2023. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

#ONEPIECE1079

Everytime Oda is drawing a Knock-Out (K.O.) Characters, their eyes are in "white" color including when Luffy was K.O. many times by Kaido.

Except in Chapter 1043, when Momo can't hear Luffy's voice and his heartbeat stopped. Luffy's eyes have "shading/line".

⤵️ pic.twitter.com/1hA0GtQ9u9

