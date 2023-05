Dragon Ball Super: la nuova trasformazione di Piccolo debutta nel manga

Il manga di Dragon Ball Super, disegnato da Toyotaro e supervisionato da Toriyama, sta nuovamente narrando gli eventi presenti nel recente lungometraggio della serie Dragon Ball Super: Super Hero. Si tratta del film più recente che ha puntato i riflettori su Gohan e Piccolo. Infatti questo lungometraggio animato pone sicuramente il Namecciano in prima linea, che ha ottenuto più spazio sullo schermo rispetto al suo allievo Gohan.

Con il presente articolo riportiamo che l’ultimo capitolo del manga ha presentato, per la prima volta, la prima nuova trasformazione di Piccolo, che ha sfoggiato nel film durante la lotta contro il nuovo Esercito del Fiocco Rosso.

Prima di proseguire riportiamo che il presente articolo conterrà alcune anticipazioni. Quindi l’ideale per coloro che non vogliono scoprire anzitempo le novità del manga, sarebbe di non proseguire ulteriormente.

Le prime pagine del capitolo 93 di Dragon Ball Super si concentrano su Broly. Il leggendario Super Saiyan si stia allenando sul pianeta di Beerus con Goku e Vegeta. Al momento il leggendario Super Saiyan mostra un atteggiamento molto più calmo e controllato. E quello che cerca di fare con l’aiuto di Goku e Vegeta è di non lasciarsi travolgere dalla sua rabbia devastante.

Per coloro che non hanno avuto modo di guardare il film di Dragon Ball Super, è importante sapere che Piccolo ottenuto non una, ma due nuove trasformazioni grazie al Drago delle Sette Sfere. Infatti ha cercato di aumentare il suo livello di potere per essere pronto per il combattimento contro l’Esercito del Fiocco Rosso e i suoi due nuovi androidi, Gamma 1 e Gamma 2.

Ricordiamo che il namecciano aveva già ricevuto un aumento di potere avvenuto durante la saga di Freezer. Lo stesso era avvenuto a Gohan e Crilin, che però hanno potuto sbloccare notevolmente il loro potenziale grazie all’Anziano Saggio.

Ora, desiderando che Shenron faccia lo stesso, Piccolo riceve due nuove trasformazioni. Con la sua forma “scatenata” che apporta un cambiamento del suo aspetto fisico, la pelle di Piccolo diventa più chiara, oltre a garantirgli un notevole aumento di energia. Naturalmente, la forma finale che scatena durante la lotta contro l’Esercito del Fiocco Rosso, è nota come Orange Piccolo. Ricordiamo anche che questa non sarà l’unica nuova forma a debuttare nel manga. Infatti presto i fan potranno vedere anche quella di Gohan.

