Dragon Ball Super: Toyotaro modifica la modalità furiosa di Broly

Dragon Ball Super si sta preparando per il suo prossimo capitolo e oggi riportiamo una novità legata a Broly. Questo mese la serie disegnata da Toyotaro e supervisionata da Toriyama, tornerà questo mese con un aggiornamento sulle vicende del corrente arco. Mentre Piccolo, al momento, si occupa di una minaccia androide sulla Terra, il manga di Dragon Ball Super sta per rivelare i primi aggiornamenti su Goku, che ricordiamo si trova sul pianeta di Beerus insieme a Broly. E con il presente articolo riportiamo un aggiornamento relativo proprio al Saiyan.

Il capitolo 93 di Dragon Ball Super ha rilasciato la sua prima bozza. Ed è possibile vedere una nuova modalità furiosa di Broly realizzata da Toyotaro. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider DbsHype. Di seguito e possibile darne un’occhiata:

Dragon Ball Super Chapter 93 First Draft. More drafts release May 12th, 10AM JST pic.twitter.com/PIbB7eElDW — Hype (@DbsHype) May 8, 2023

Questo dimostra quanto spazio Broly stia per ottenere, dopo aver riportato il suo debutto nel manga. Il Saiyan si è ora allineato alla linea temporale canonica con Dragon Ball Super: Broly. Tuttavia questo arco di quel film è stato sorvolato nel manga. L’anime ha poi mostrato Broly brevemente sul grande schermo con Dragon Ball Super: Super Hero, e adesso l’adattamento manga del film è pronto a dare più rilievo e spazio al ruolo di Broly.

Questo suscita sicuramente molto entusiasmo tra i fan della serie, perché oltre ad approfondire finalmente altri suoi aspetti, potranno vedere gli sviluppi di un personaggio diverso dai soliti. Per anni, il personaggio è stato trascurato e considerato come un’aggiunta non canonica a Dragon Ball, ma la sua popolarità è cresciuta negli anni.

Quando debuttò Dragon Ball Super, i fan desideravano fortemente che il guerriero diventasse canonico per entrare ufficialmente a far parte della serie manga. Ed è quello che alla fine è accaduto. Ora è tempo che il manga esplori maggiormente il personaggio, e questa sarà la prima volta.

Ricordiamo anche che il primo film basato sulla serie Super è proprio quello del 2018 incentrato su Broly. Si tratta di un reboot completo del personaggio, non collegato ai precedenti film del franchise. Le vicende del film sono però solo citate nel manga e non sono presenti nell’anime.

Fonte – Comicbook