One Piece 1061: l’anime mostra l’attacco più forte di sempre di Sanji

L’anime di One Piece sta adattando l’arco di Wano e si è distinto con degli episodi di altissima qualità che hanno entusiasmato i fan.

Ora la serie anime sta raggiungendo il momento più importante e atteso da tutti i fan. Prima di questo, abbiamo parlato dell’episodio che ha visto Zoro mostrare l’Haki del Conquistatore e con il presente articolo parleremo dell’apice dello scontro tra Sanji e Queen. Infatti il cuoco della ciurma di Rufy ha mostrato il suo attacco più forte di sempre!

L’anime di One Piece ha lavorato intensamente al climax dell’arco di Wano Country. Quindi tutti gli appassionati hanno avuto modo di vedere gli ultimi combattimenti che si svolgono tra i componenti della ciurma di Rufy e i pirati di Kaido. Sanji e Zoro, infatti, hanno combattuto rispettivamente contro Queen e King, e l’episodio 1061 ha rivelato il culmine della lotta di Sanji.

Sanji ha dovuto affrontare Queen, una Superstar dei Pirati delle cento bestie di Kaido, scontratosi con il cuoco per via della sua connessione con l’esercito Germa 66, guidato da Vinsmoke Judge, padre di Sanji e membro del MADS del quale facevano entrambi parte.

Durante lo scontro, Sanji ha preso consapevolezza di tutti i cambiamenti che accadono al suo corpo. Tuttavia il cuoco ha capito anche che questi, non cambieranno chi è davvero, ossia un membro dell’equipaggio di Cappello di Paglia. Ed è in questa fase che scatena il suo attacco più forte di sempre, chiamato Ifrit Jambe. È così che sconfigge Queen una volta per tutte. In cima al presente articolo è possibile dare un’occhiata alla fase finale dello scontro.

L’episodio 1061 di One Piece vede Queen mostrare ulteriormente le modifiche che ha apportato al suo corpo nasato su ciascuno dei fratelli di Sanji. Prima dell’attacco finale Sanji si ritrova ad affrontare tutti i dubbi sul suo passato in quanto Vinsmoke e su cosa stesse accedendo al suo corpo. Ma poi decide di sfruttare questi cambiamenti a suo vantaggio, bruciando con fiamme più calde che mai.

Usando il colore dell’Ambizione dell’Armatura per rivestire il suo corpo potenziato, Sanji avvolge la sua gamba in una fiamma blu più calda. Così si lancia contro l’avversario con la tecnica più forte mai mostrata, al punta da farlo volare via dall’isola di Onigashima.

Fonte – Comicbook