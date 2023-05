Dragon Ball e i 7 personaggi che cambiano nome nel doppiaggio italiano

Il mondo dei manga e degli anime è ormai da anni diffuso in tutto il mondo e al giorno d’oggi la domanda non fa che crescere senza sosta. Chiunque ha un proprio anime preferito, che guardava da piccolino, molto probabilmente dopo essere tornato da scuola. Erano quegli anni in cui durante l’ora di pranzo era possibile guardare Dragon Ball, Naruto o i Pokémon, serie anime che hanno segnato l’infanzia di tantissimi appassionati.

Con la presente discussione vogliamo concentrarci particolarmente su Dragon Ball, serie scritta e disegnata dal mangaka Akira Toriyama dal 1984 al 1995. Le vicende di Goku sono conosciute in tutto il mondo e sono ancora in corso con la serie Super disegnata da Toyotaro. Lo studio di animazione Toei Animation produsse un adattamento anime basato sui primi sedici volumi del manga, intitolata appunto Dragon Ball. Questo ripercorre la narrazione che parte dall’incontro fra Bulma e Goku fino alla sconfitta di Piccolo durante il 23º torneo Tenkaichi.

In Italia la serie fu importata da Doro TV Merchandising e trasmessa per la prima volta da Junior TV nel 1989. L’edizione era integrale con un adattamento abbastanza fedele e con le sigle originali, mantenendo inoltre il doppiaggio giapponese quando qualcuno eseguiva una tecnica. Lo stesso valeva per i nomi dei personaggi, che saranno oggetto di questa discussione.

Successivamente Toei decide di proseguire con un nuovo anime, cambiandone il nome. Fu così che nacque Dragon Ball Z e in Italia venne trasmesso da Mediaset come What’s My Destiny Dragon Ball, nel 2000. Con il presente articolo vogliamo individuare i 7 personaggi che cambiano nome nel doppiaggio italiano.

Dragon Ball – I 7 personaggi che cambiano nome nel doppiaggio italiano

Tensing Riff Junior Oscar Iamko Jirobai (Yajirobei) Eremita della Tartaruga

Dragon Ball – I 7 personaggi che cambiano nome nel doppiaggio italiano

7) EREMITA DELLA TARTARUGA (MAESTRO MUTEN)

L’Eremita della Tartaruga, o Genio delle Tartarughe di mare nel doppiaggio italiano dell’anime, si chiama ufficialmente Maestro Muten ed è un arzillo vecchietto esperto di arti marziali. Bisogna specificare che il suo nome è stato tradotto in Genio delle Tartarughe di Mare, poiché deriva dal primo doppiaggio edito da Junior TV. Qui Muten, alla sua prima apparizione, si faceva chiamare Genio della Testuggine, ma questa era solo la traduzione dell’originale giapponese Kame Sennin. Muten, invece, venne modificato in Mutenzo. Questo personaggio è tra i più iconici e amati dai fan e soprattutto importante per la crescita di Goku in quanto guerriero. Infatti la celebre tecnica di Goku, ossia la Kamehameha, la apprende proprio da Muten. Mario Scarabelli doppia questo personaggio nella serie Z.

Dragon Ball – I 7 personaggi che cambiano nome nel doppiaggio italiano

6) JIROBAI (YAJIROBEI)

Yajirobei è un samurai dai modi rudi che porta sempre con sé una katana, il cui nome nel doppiaggio italiano dell’adattamento anime diventa Jirobai. Si tratta di un personaggio che ha avuto rilevanza nell’anime Dragon Ball, per poi essere messo da parte nella serie Z. Yajirobei non sa utilizzare il ki e ha paura di confrontarsi con avversari più forti, infatti preferendo sempre la fuga allo scontro. Questo personaggio si stabilisce nella Torre di Karin, insieme a Karin. Paolo Sesana ha doppiato Yajirobei in DBZ, mente Dania Cericola in DB.

Dragon Ball – I 7 personaggi che cambiano nome nel doppiaggio italiano

5) IAMKO (YAMCHA)

Yamcha è uno dei personaggi di Dragon Ball che cambia nome nel doppiaggio italiano. Infatti in italiano diventa Iamko. Si tratta di un bandito che assale Goku e Bulma all’inizio delle loro avventure per impossessarsi delle loro sfere del drago. In seguito diventa un leale alleato e si allena con il Maestro Muten. Successivamente intraprende anche una lunga relazione con Bulma. Anche per Yamcha i doppiatori italiani sono diversi ma quello più noto della serie Z è stato Diego Sabre. Uno dei momenti più noti di questo personaggio è anche quello poco glorioso, in quanto durante la saga dei Saiyan perde la vita contro un Saibaman.

Dragon Ball – I 7 personaggi che cambiano nome nel doppiaggio italiano

4) OSCAR (OOLONG)

Oolong è un personaggio secondario che compare nella prima serie Dragon Ball, dove ha un ruolo molto rilevante nella prima parte del manga, e brevemente in quelle successive. Viene adattato nel doppiaggio italiano con il nome Oscar fino alla quinta edizione italiana del manga. Si tratta di un maialino parlante che può trasformarsi in qualunque cosa voglia ma per una durata massima di cinque minuti e mantenendo inalterata la sua forza. La prima volta che compare Goku e Bulma sono alla ricerca di una sfera del drago in un piccolo villaggio in cui Oolong crea disagi, trasformandosi in un mostro per chiedere alle belle ragazze di sposarlo.

3) JUNIOR (PICCOLO)

Piccolo è uno dei personaggi mi maggior rilievo della serie di Toriyama. Nel doppiaggio italiano, però, si chiama Junior. Si tratta del figlio e della reincarnazione del Grande Mago Piccolo, concepito con l’obiettivo di vendicare il genitore e conquistare la Terra. Quindi è un potentissimo nemico di Goku e degli altri guerrieri. Tuttavia il suo ruolo nella serie cambia con l’arrivo di Radish sulla Terra. Essendo molto intelligente, capisce che bisogna mettere da parte le ostilità con Goku e unire le forze per debellare il pericolo Saiyan. Alla fine combatteranno insieme e riusciranno a eliminare Radish, ma con il sacrificio di Goku. Da questo punto in poi Piccolo viene considerato un alleato della Terra anche perché si prenderà cura di Gohan addestrandolo. Fino all’episodio 27 di Dragon Ball Super il doppiatore italiano è Alberto Olivero.

2) RIFF (JIAOZI)

Conosciuto attraverso il doppiaggio italiano come Riff, il suo nome ufficiale è Jiaozi. Si tratta del migliore amico di Tenshinhan, dal quale è inseparabile. Jiaozi si dimostra molto abile negli attacchi mentali, compensando le lacune nel corpo a corpo. Pur non arrivando a eguagliare il livello combattivo dei suoi amici, è un guerriero dal grande spirito di sacrificio, pronto a morire per il bene dei suoi compagni. Ed è esattamente quello che fa durante lo scontro contro Nappa, sacrificando sé stesso in un’esplosione commovente seppur priva di risultati. Nel doppiaggio italiano la voce è quella di Federica Valenti in Dragon Ball e Dragon Ball Super, mentre nella serie Z la voce è di Lara Parmiani.

1) TENSING (TENSHINHAN)

Tenshinhan è il nome ufficiale del guerriero che in italiano è adattato come Tensing. Si tratta dell’allievo prediletto dell’Eremita della Gru, oltre che migliore amico di Jiaozi. Inizialmente malvagio, è l’antagonista di Goku, ma successivamente, anche grazie ai consigli del Maestro Muten, decide di mettere le sue abilità al servizio del bene e si unisce ai compagni del protagonista. Il personaggio di Tenshinhan si ispira a Erlang Shen, uno dei personaggi de Il viaggio in Occidente e questo nome deriva dal Tenshindon, un piatto cinese e giapponese. Il doppiatore italiano di questo personaggio è notoriamente Claudio Ridolfo, anche se successivamente ce ne sono stati altri.