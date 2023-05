Oshi no Ko: il manga diventa più popolare di Dragon Ball Super e My Hero Academia

Oshi no Ko è un manga scritto da Aka Akasaka e disegnato da Mengo Yokoyari e pare che abbia superato nomi come Dragon Ball Super, My Hero Academia e altri su MANGA Plus di Shueisha. Questo significa che ora molti più lettori si concentrano su Oshi no Ko.

Il manga seinen infatti è diventato il quinto titolo più popolare, raggiungendo oltre 400mila visualizzazioni sulla piattaforma online. Quindi Oshi no Ko ha ottenuto un numero di lettori talmente alto da superare Dragon Ball Super e My Hero Academia. Si è anche imposto su altri manga come Spy x Family, Black Clover, Dandadan, Mashle: Magic and Muscles, Naruto: Sasuke’s Story e Kaiju No 8.

Non è una novità che Oshi no Ko abbia riscosso un enorme successo nel 2023. Sicuramente parte del merito va riconosciuto all’adattamento anime, che ha spinto a leggere anche il manga. L’adattamento anime dello Studio Doga Kobo, si è piazzato subito al primo posto nella classifica dei migliori anime di My Anime List dopo il suo esplosivo episodio di debutto. Ora si trova al secondo posto dietro Fullmetal Alchemist: Brotherhood.

Solo quattro serie hanno registrato più lettori rispetto a Oshi no Ko. Questi sono Jujutsu Kaisen, Boruto: Naruto Next Generation, One Piece e Chainsaw Man. Chainsaw Man detiene saldamente il primo posto dopo aver raggiunto quasi 1 milione di visualizzazioni. Questo lo colloca in alto seguito da One Piece, che ne conta quasi 700 mila.

Le vicende ruotano attorno a Goro Honda, un ginecologo e grande fan di Ai Hoshino, una idol giapponese in rapida ascesa. Un giorno, la giovane idol si presenta nel suo studio incinta di due gemelli e Goro le promette di aiutarla ad avere un parto sicuro. Tuttavia, l’incontro con una misteriosa figura causa l’improvvisa morte del dottore, o almeno è quello che Goro pensava. Infatti la sua vita cambia completamente, visto che si risveglia nel grembo della sua amata idol, scoprendo quindi di essere rinato come uno dei figli di Ai Hoshino.

Oshi no Ko è disponibile per la lettura sull’app di Shueisha MANGA Plus. L’anime, per il momento inedito in Italia, ha debuttato il 12 aprile.

Fonte – CBR