Dragon Ball Super: quali sono i piani della serie per Freezer?

Dragon Ball Super al momento vede Toyotaro e Toriyama lavorare all’adattamento manga degli eventi del film Dragon Ball Super: Super Hero. Tuttavia i fan non hanno dimenticato come si è concluso l’arco incentrato su Granolah, dato che Freezer è tornato con una nuova trasformazione nota come Black Freezer. In questo articolo vogliamo cercare di capire quali sono i piani della serie per il famoso villain.

Per molti fan il ritorno inaspettato di Freezer è sembrato forzato, ma era proprio quello che aveva in mente Toyotaro da subìto. Infatti abbiamo riportato, in una sua intervista, che ha cercato di tutti i modi di far capire ai lettori che alla fine sarebbe tornato. Un importante cliffhanger ha rivelato che Freezer aveva effettivamente passato del tempo ad allenarsi nella Hyperbolic Time Chamber e di conseguenza è diventato improvvisamente il guerriero più forte dell’universo.

Tuttavia dopo quel suo ritorno nel manga, non ci sono più state altre informazioni. Dopo l’incontro con il villain e la clamorosa sconfitta, Goku e Vegeta si sono diretti sul pianeta di Beerus per allenarsi e raggiungere in qualche modo lo stesso livello di Freezer. Ora è in corso il nuovo arco di Dragon Ball Super intitolato Super Hero, che adatta proprio gli eventi mostrati nel lungometraggio. Quindi non sembra esserci molto spazio, al momento, per il ritorno di Freezer.

Alla fine dell’anime di Dragon Ball Super Freezer era intenzionato a ricostruire la Freezer Force ancora una volta. In seguito Dragon Ball Super: Broly ha rivelato che era in grado di farlo e che ci era quasi riuscito, prima di fallire clamorosamente. Ma la cosa curiosa dell’ultima trasformazione del villain, è che Freezer trova in uno dei pianeti da lui conquistati, una stanza dove il tempo scorre diversamente dal mondo esterno. Quindi decide di allenarsi lì per circa dieci anni. Ora è molto più pericoloso e non solo per la nuova forma.

Freezer ha sostanzialmente sconfitto Goku e Vegeta con un solo colpo. Ma oltre a questo ma ora ha anche un esercito completamente formato che setaccia l’universo alla ricerca di un obiettivo. Ha tranquillamente accumulato un enorme impero mentre Goku e Vegeta hanno rivolto la loro attenzione verso altri problemi. Quindi è molto probabile che diventerà il villain principale dell’arco successivo. Se così sarà, allora si prospetterà di sicuro una grande battaglia per Goku e Vegeta.

