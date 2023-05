Come ben sappiamo One Piece si sta avviando verso la sua Saga Finale e proprio per questo sta rivelando passo dopo passo tantissime informazioni per quanto riguarda vicende e personaggi, lasciando sempre di più i suoi lettori a bocca aperta.

Ovviamente seguono spoiler del capitolo 1081 di One Piece

Nel capitolo 1081, l’ultimo pubblicato si intravedono alcuni dettagli sull’uomo dalla “Burn Scar” (Cicatrice da ustione), a quanto pare detentore di uno degli ultimi potenziali Ponegliff per accedere a Laugh Tale, l’isola finale in cui tutto verrà al nocciolo, o almeno si spera.

Oltre qualche accenno inerente alla potenza di Shanks, Oda ha mostrato le mosse di quest’ultimo insieme a quelle di Teach, anche lui alla ricerca dei Ponegliff.

Se ricordate a Wano è stato detto a Luffy che uno degli ultimi Ponegliff appartenevano all’uomo con la cicatrice, e da allora il protagonista deve scoprire di cosa si tratta.

Dopo vari capitoli senza nessun indizio, nel 1081 scopriamo tramite la ciurma di Barbanera, che l’uomo in questione possiede un potere fuori dal comune e viaggia su una nave totalmente nera.

Il nuovo capitolo mostra di come Kuzan si è unito alla ciurma di Teach, e di come quest’ultimo parli del misterioso uomo dalla cicatrice da ustione, a quanto pare davvero importante per il raggiungimento dell’ultima tappa per raggiungere lo ONE PIECE, l’inestimabile tesoro di Roger, così come leggiamo su CB.

One Piece 1081: nuovi indizi su un enigmatico personaggio

Un altro dettaglio rivelato da Kuzan riguarda il potere della sua nave completamente nera: a quanto pare quest’ultima risucchia qualsiasi cosa gli si avvicini, creando un buco nero che non da scampo a nessun nemico.

Nel discorso la ciurma di Teach ipotizza che l’uomo sia uno del Governo Mondiale, intento a proteggere l’ultimo Ponegliff per non permettere a nessun pirata di raggiungere l’isola e l’obiettivo finale fissato da Roger.

Questo infittisce ancora una volta la complessa trama di One Piece, un manga che ha conquistato tutti proprio per via di questi misteri e questi grandissimi dettagli facenti parte di una trama davvero singolare.

Fonte Comic Book