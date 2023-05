One Piece è uno dei manga shonen più amati e apprezzati in tutto il mondo. I numeri di vendite da record che ha siglato lo portano al di sopra rispetto a tutti gli altri manga e continua ad avere un enorme seguito anche dopo 26 anni dal suo debutto su Weekly Shonen Jump. Un’aspetto che rende One Piece un manga iconico sono le tantissime ciurme che a loro volta sono composte da tanti personaggi. Infatti il numero di personaggi del manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda, tra pirati e marinai, è elevatissimo. Ma quali sono le curiosità di One Piece?

Chiaramente la ciurma più amata dalla maggior parte degli appassionati non può che essere quella di Monkey D. Rufy. Insieme hanno condiviso tantissime avventure, battaglie e situazioni tragiche e sempre insieme ne sono usciti vincitori. Al momento l’equipaggio del figlio di Dragon conta 10 pirati compreso il capitano e ognuno di questi presenta delle caratteristiche fisiche e comportamentali uniche che li distinguono tra loro. Tutti gli appassionati del manga sono a conoscenza di molte cose legate ai membri di questa ciurma, come il loro passato, i loro obiettivi, i lo sogni e i loro punti di debolezza. Ma ci sono tantissime curiosità disseminate per tutto il manga alle quali probabilmente pochi o nessuno ci ha fatto caso.

Infatti in questa discussione vogliamo individuare e analizzare e le 10 curiosità più interessanti sui membri della ciurma di Rufy.

One Piece – le 10 curiosità più interessanti sui membri della ciurma di Rufy

Monkey D. Rufy Roronoa Zoro Sanji Usopp Nami Nico Robin Franky Brook Jinbe TonyTony Chopper

One Piece – le 10 curiosità più interessanti sui membri della ciurma di Rufy

10) TONYTONY CHOPPER

Chopper è il medico della ciurma di Rufy e il suo design si ispira a “Rudolph la renna dal naso rosso“, un personaggio immaginario creato da Robert L. May, che ha per protagonista una renna di Babbo Natale con un naso dal colore particolare. Infatti il compleanno di Chopper è nel giorno della Vigilia di Natale. La X bianca sul suo cappello rappresenta la croce simbolo dell’ospedale, simile a quello della Croce Rossa. Un’altra interessante curiosità su Chopper riguarda al suo innamoramento per Milky. Questo interesse nasce perché Milky è un visone di tipo renna e Chopper è appunto una renna.

One Piece – le 10 curiosità più interessanti sui membri della ciurma di Rufy

9) JINBE

Jinbe, il timoniere della ciurma di Rufy, è l’unico ex membro della Flotta dei sette a non essere umano. Inoltre è il primo membro della ciurma di Cappello di paglia ad essere stato precedentemente in questa organizzazione, e per questo era il pirata con la taglia più alta rispetto agli altri suoi compagni al momento dell’ingresso.

One Piece – le 10 curiosità più interessanti sui membri della ciurma di Rufy

8) BROOK

Brook è il musicista della ciurma e una curiosità su questo personaggio la si trova nel volume 46. Nonostante abbia detto di avere pianto così tanto a lungo da non avere più lacrime da versare, nel volume 50 piange. Oda ha affermato che ciò è possibile perché le lacrime di gioia non finiscono mai. Per la storia di Brook è possibile che il mangaka si sia ispirato a “La ballata del vecchio marinaio“, di Samuel Taylor Coleridge oltre che a The Nightmare Before Christmas.

One Piece – le 10 curiosità più interessanti sui membri della ciurma di Rufy

7) FRANKY

Una curiosità interessante legata al carpentiere della ciurma è il suo design. Infatti ricorda il personaggio di “Braccio di Ferro”, poiché entrambi hanno grossi avambracci tatuati, hanno la stessa età ed entrambi utilizzano cibo come fonte immediata di energia. Franky si serve della cola mentre Popeye degli spinaci. Un’altra curiosità legata a Franky è legata a prima che si unisse alla ciurma. Infatti, prima di arrivare a Water Seven, Rufy aveva fatto un disegno scadente di come avrebbe dovuto essere il carpentiere di cui avevano bisogno. Quel disegno assomiglia vagamente a Franky, sia per i capelli blu che per gli avambracci molto sviluppati.

6) NICO ROBIN

A differenza di tutti gli altri componenti della ciurma, Robin è l’unico membro della ciurma di Rufy a non essere stata invitata ad unirsi agli altri, ma al contrario è stata lei a chiedere di potersi unire. Tra tutti i componenti della ciurma, Nico Robin è quella che ha avuto la taglia iniziale più alta, nonché una dei più precoci ricercati della serie. Infatti aveva solo 8 anni quando ottenne la prima taglia. Dopo il salto temporale, le sue misure sono aumentate, esattamente come successo a Nami.

5) NAMI

Prima della sua apparizione nel manga, Nami era presente in diverse cover assieme a Rufy e ai Pirati del Rosso. Questo anche se il primo ad unirsi a Rufy sia Zoro. Inoltre molti aspetti del suo personaggio ricordano quelli di una strega, nome con cui veniva chiamata nel suo villaggio. Altri fattori che portano a considerarla in questo modo sono la sua natura seduttiva, l’abilità di prevedere il tempo e controllarlo in certi aspetti con il suo Clima Takt.

4) USOPP

Il nome del cecchino della ciurma deriva dalla parola uso, che in giapponese significa “bugia”. Questo è coerente con il personaggio, considerato da tutti un bugiardo soprattutto quando racconta le sue storie. Tuttavia alcune delle fantasie che si è inventato per intrattenere Kaya sono poi diventate realtà. Tra queste c’è l’avere incontrato un gigantesco pesce rosso, cosa poi avvenuta a Little Garden, affrontare una talpa gigante, ossia Miss Merry Christmas e incontrare i nani, cosa accaduta a Green Bit.

3) SANJI

Il cuoco della ciurma è uno dei personaggi più amati dai fan. Il suo aspetto si basa su quello dell’attore Steve Buscemi nel film Le iene. Un fan ha fatto notare a Oda che Sanji tratta con più rispetto Nami rispetto a Robin e Oda non aveva mai riflettuto su questo aspetto. Un membro dello staff ha suggerito che il cuoco sa che le donne più adulte vogliono essere trattate come se fossero giovani, mentre le ragazzine da adulte, dando così una spiegazione.

2) RORONOA ZORO

Zoro è lo spadaccino, il braccio destro e il vice capitano della ciurma ed è stato disegnato varie volte in modo errato. Nella cover del capitolo 598 appare con la cicatrice sull’occhio sbagliato. Invece nel capitolo 698 lui presenta la cicatrice di Rufy sul petto invece della propria. Questi errori sono stati corretti con l’uscita del volume. Nei primi 80 volumi è al terzo posto per numero di rimproveri ai compagni, facendolo per 263 volte. La maggior parte degli attacchi di Zoro hanno dei riferimenti alle religioni, anche se questo è ironico dato che lo spadaccino non crede in nessun Dio.

1) MONKEY D. RUFY

Parliamo ora del capitano della ciurma. Tra le curiosità a lui legate riportiamo che Oda prima di iniziare l’opera, aveva valutato l’opportunità di fargli mangiare un secondo frutto del diavolo. Questa idea l’aveva tormentato per un po’, anche se alla fine decise che il pirata sarebbe rimasto di gomma. Il numero che Rufy ha al colosseo delle corride durante la saga di Dressrosa, è 0556. Le prime tre cifre ricordano il suo compleanno, il cinque maggio e fa rifermento al capitolo 556. In questo capitolo, Rufy arriva a Marineford per salvare Ace.