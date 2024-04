Tra le uscite manga Star Comics del 9 aprile 2024 troviamo i nuovi volumi delle più fresche proposte della casa editrice come Marriagetoxin o I’m In Love With The Villainess, oltre che grandi successi come Detective Conan e la conclusione di Gigantis.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 9 aprile 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 9 aprile 2024

A COUPLE OF CUCKOOS n. 9

FAN n.294

di Miki Yoshikawa

€ 5,90

LA SCOPPIETTANTE COMMEDIA ROMANTICA CHE HA ISPIRATO L’OMONIMA SERIE ANIME DI SUCCESSO

Con l’arrivo di Ai, la prima cotta di Nagi, il pentagono amoroso ha iniziato a muoversi a gran velocità! Sachi esce di casa tutta agghindata per un appuntamento con un compagno di classe… Sarà lei la prima a formare una coppia, anticipando suo fratello e sua sorella maggiore?! Nel frattempo Ai non riesce ad accettare la presenza di Erika come promessa sposa di Nagi! Scoppierà una guerra con lui in palio?! Infine, al Meguro Myojin, dove vive Hiro, si terrà il Noryo Matsuri. In quell’occasione, tutti riuniti e con l’entusiasmo alle stelle, verrà anche svelata una scioccante verità!

CLAYMORE NEW EDITION n. 17

di Norihiro Yagi

€ 5,90

Nelle terre del sud, Helen e Deneve si imbattono per puro caso in Easley e vedono la morte in faccia, ma quando tutto sembra perduto compaiono le divoratrici che sconfiggono l’abissale. Nel frattempo, a ovest, l’Organizzazione invia Alicia e Beth contro Riful, che ancora trama per resuscitare Rafaela. Quale sarà la prossima mossa di Clare e le sue compagne?

DETECTIVE CONAN n. 104

di Gosho Aoyama

€ 5,20

IL PICCOLO DETECTIVE CON GLI OCCHIALI PIÙ AMATO DEL GIAPPONE E D’ITALIA!

Stavolta, il piccolo, grande detective dovrà risolvere il mistero della morte di Koji Haneda, un geniale giocatore di shogi, e scoprire la verità sul caso che attendeva irrisolto da lungo tempo… Dopo diciassette anni di attesa, è ora di fare luce su tutta la storia…

GIGANTIS n. 5

POINT BREAK n.282

di Kenichi Tachibana,Takayuki Yamamoto,Yoichi Komori

€ 6,50

IL NUOVO MANGA ILLUSTRATO DAL DISEGNATORE DI TERRA FORMARS!

Mentre il tentativo di riconquistare Tsushima sfocia in una situazione disperata a causa degli Ias che si sono diffusi all’interno dell’isola, Kusagae prova a fuggire portando con sé Misaki. Nel frattempo Gen, che ha perso la capacità di ingigantirsi, mette in gioco la propria vita con l’ultima tattica ideata da Rin. Riuscirà il “Gigantis”, l’ultima speranza del genere umano, a manifestarsi ancora una volta?! Ecco la conclusione di una storia fantascientifica e di sopravvivenza in cui è facile finire divorati… dalla disperazione!

IN THE CLEAR MOONLIT DUSK n. 7

EXPRESS n.284

di Mika Yamamori

€ 5,90

DOPO IL SUCCESSO DI TSUBAKI-CHO LONELY PLANET, MIKA YAMAMORI TORNA CON UNA NUOVA, ELEGANTISSIMA OPERA!

Al matsuri estivo, Yoi e il senpai Ichimura si sono messi ufficialmente insieme. Il loro legame si rafforza ulteriormente durante le vacanze estive, grazie al viaggio a Kobe fatto assieme agli altri. Quand’ecco che Oji, che lavora con Yoi, inaspettatamente le si dichiara…! L’accaduto porta a un litigio tra i due fidanzati, ma… potrebbe anche far aumentare la passione tra loro!

I’M IN LOVE WITH THE VILLAINESS n. 4

QUEER n.86

di Aonoshimo,Hanagata,Inori

€ 6,90

DOPO WHISPER ME A LOVE SONG E YURI IS MY JOB!, UN’ALTRA ATTESISSIMA SERIE GIRLS’ LOVE, CHE HA ISPIRATO ANCHE L’OMONIMO ANIME!

All’accademia frequentata da Rae sta prendendo piede un movimento di protesta e nella scuola si respira un’atmosfera carica di tensione: la richiesta degli studenti di estrazione popolare di abolire le differenze tra loro e gli studenti aristocratici provoca sempre più spesso tensioni e contrasti. In tutto questo, il terzo principe, Yu, viene visto incontrarsi in segreto con un attivista della frangia popolare. Ma anche Claire, tra i principali rappresentanti dell’aristocrazia, dovrà affrontare una situazione critica…

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR n. 24

FAN n.295

di Aka Akasaka

€ 6,50

CHI SI INNAMORA… PERDE!

Kaguya e Miyuki hanno rivelato ai loro amici del consiglio che stanno insieme, ma in realtà è tutto il consiglio studentesco a essere avvolto da una “atmosfera d’amore”, dato che anche il sentimento di Miko Iino per Yu Ishigami sta continuando a crescere. La povera Chika Fujiwara si ritrova una volta di più esclusa…! Rispetto ai recenti cambiamenti di Miko, comunque, la sua migliore amica Kobachi Osaragi sembra avere qualcosa da dire, e il rapporto tra le due si incrina… Cosa sceglierà Miko tra amore e amicizia…?!

MARRIAGETOXIN n. 2

STARDUST n.130

di Joumyaku,Mizuki Yoda

€ 6,50

DA SHONEN JUMP+ ARRIVA UN ESPLOSIVO MIX DI AZIONE, COMICITÀ E ROMANTICISMO!

Kinosaki ha una proposta per riuscire nell’ardua impresa di trovare una moglie a Gero: salvare gente e apparire eroico! Così nella sua prima missione l’avvelenatore dovrà salvare Himekawa, una ladra con un forte senso della giustizia. Riuscirà Gero ad affrontare e sconfiggere la temibile “manipolatrice dell’acqua” e a fare il primo, decisivo passo verso un matrimonio felice?!

SHIKIMORI’S NOT JUST A CUTIE n. 5

DERE n.5

di Maki Keigo

€ 6,50

ARRIVA FINALMENTE IN ITALIA UNA DELLE ROM-COM PIÙ FRIZZANTI E AMATE DEGLI ULTIMI ANNI!

Il frenetico Festival Culturale è acqua passata ormai, ed è già ora di prepararsi per quello sportivo! Izumi, Shikimori e il loro gruppo di amici si apprestano ad affrontare la staffetta mista, dove esiste solo un modo per conquistare la vittoria: correre, correre e ancora correre!

