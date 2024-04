One Piece: svelato l’ultimo messaggio di Toriyama a Eiichiro Oda

One Piece continua a registrare record dopo record e per questo motivo rappresenta la serie shonen di maggior successo mai vista pubblicata su Weekly Shonen Jump. Eiichiro Oda ha debuttato con quello che è il miglior manga mai realizzato nella sua carriera nel 1997 e da allora non ha smesso di rappresentare le avventure di Monkey D. Rufy e di tutti i Cappelli di Paglia. Ma bisogna dire che One Piece, così come Naruto, Bleach e tantissime altre serie shonen di successo, sono nate grazie a un’altra serie che ha ispirato gli attuali mangaka. Stiamo parlando di Dragon Ball, scritto e disegnato da Akira Toriyama.

All’inizio del mese di marzo, tutto il mondo ha appresso della tragica e inaspettata scomparsa del leggendario mangaka di Dragon Ball, all’età di 68 anni. Da questa notizia i fan da tutto il mondo e soprattutto i mangaka professionisti si sono sfogati attraverso tributi, messaggi e illustrazioni commemorative. Chiaramente Eiichiro Oda ha scritto un lungo messaggio dove ha dato libero sfogo ai suoi pensieri. E oggi si scoprono anche le ultime parole di Akira Toriyama indirizzate a Oda prima della sua scomparsa.

The last thing Toriyama said to Oda: "Oda kun. There's nothing else for me to say! My own child also reads One Piece really voraciously, too. So, I also read it… and I really understood why everyone was crazy about One Piece! So, just keep doing your best from now on!!" pic.twitter.com/uS2UVomtPC — ONE PIECE FANATIC (@OPFANATIC2024) April 5, 2024

Come si può vedere dal contenuto condiviso, Toriyama dice a Oda che non ha più nulla da dirgli. Anche suo figlio legge One Piece in maniera vorace, esattamente come faceva il padre di Dragon Ball. Quindi Toriyama conferma la sua passione per le avventure di Rufy e questo l’ha portato a capire il motivo per cui tutti sono pazzi per One Piece. Alla fine del messaggio, Toriyama lo incita a fare sempre del suo meglio.

Si tratta di un messaggio che dimostra quanto i due oltre a essere colleghi, fossero prima di tutto amici. Ed è questo aspetto che ha reso i due mangaka molto legati e uniti. Non sarà facile superare la scomparsa di Toriyama, soprattutto perché proprio quest’anno, il franchise compirà 40 anni dal suo debutto ufficiale. Infatti questo evento sarà celebrato in due modi. Il primo consisterà nella mostra Dragon Ball Super Galley e il secondo sancirà il ritorno di Goku sul piccolo schermo. Stiamo parlando infatti di Dragon Ball Daima, un progetto orginale per il quale Toriyama ha contributo alla scrittura della storia e al design dei personaggi.