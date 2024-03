Dragon Ball: la commovente lettera di Oda sulla scomparsa di Toriyama

Il mondo è in lutto dopo aver appreso della scomparsa di Akira Toriyama, il famoso mangaka di Dragon Ball morto all’età di 68 anni. Difficilmente si supererà questa fase della storia dei manga in generale, in quanto parliamo di un genio che ha saputo conquistare tante generazioni di lettori. L’influenza che Dragon Ball ha avuto nel mondo in generale è impossibile da riassumere. Ora i principali mangaka stanno cogliendo l’occasione per salutare il maestro, come ha fatto Eiichiro Oda in una lettera commovente.

Di seguito vogliamo riportare le parole più importanti e toccanti che Eiichiro Oda ha rilasciato attraverso un comunicato ufficiale di Shonen Jump, per tributare Toriyama.

“È troppo presto. Il buco è troppo grande. Il pensiero di non rivederti mai più mi riempie di tristezza. Ti ho ammirato tanto fin da quando ero bambino, e ricordo anche il giorno in cui mi chiamasti per nome per la prima volta“.

Oda ha anche colto l’occasione per parlare dell’ultima volta che i due mangaka si sono parlati. Oda ricorda un aspetto che ha reso Toriyama unico tra i tanti. Era colui che aveva raccolto il testimone di un’epoca in cui leggere manga era considerata una cosa stupida. Ma da questo ha saputo creare un’era in cui sia gli adulti che i bambini leggono e apprezzano i manga.

“Ci ha mostrato un sogno dove i manga possono fare cose del genere e che possiamo andare nel mondo. Me lo ha regalato. Era come guardare un eroe andare avanti. L’entusiasmo che provava quando serializzava Dragon Ball è probabilmente radicata nell’infanzia degli artisti attivi in tutti i settori, non solo nei mangaka“.

Oda parla poi dei mangaka della sua generazione, ossia coloro che hanno cominciato a seguire i passi di Toriyama. E Oda confessa che in quelle fasi iniziali della sua carriera si è avvicinato molto di più alle opere di Toriyama e in quel momento si è reso maggiormente conto che avevano una presenza maggiore. “Così spaventoso. Ma sono semplicemente felice di rivedere quest’uomo accomodante. Perché amiamo Toriyama-sensei in modo sanguigno. Mi piacerebbe esprimere il mio rispetto e la mia gratitudine al mondo della creatività lasciato dal Professor Toriyama e prego per il suo riposo pacifico. Spero che il paradiso sia un mondo piacevole proprio come lo hai immaginato.”

Fonte – Comicbook