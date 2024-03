Golden Kamui: annunciata la serie live-action della serie

Golden Kamui è una delle serie seinen più apprezzate e seguite di sempre. Non a caso ha vinto la nona edizione del Manga Taishō ed è anche stato nominato sia al premio culturale Osamu Tezuka che al premio Kodansha per i manga nella categoria generale. Inoltre nel 2023, Golden Kamui aveva superato oltre 24 milioni di copie in circolazione, diventando così una delle serie manga più vendute di sempre. Nonostante il manga scritto e disegnato da Satoru Noda si sia concluso nel 2020, ci sono molti progetti per la serie in corso.

Infatti la serie non è estranea al mondo dei live-action, e proprio per questo c’è una novità in arrivo. Oltre a un film live-action, la storia di Golden Kamui proseguirà con una serie TV live-action. Questo aggiornamento arriva direttamente dal Giappone, attraverso un promo che presenta molti volti familiari.

Dopotutto, questo nuovo progetto televisivo live-action seguirà gli eventi del film di Golden Kamui. Il film live-action ha fatto il suo debutto di successo un paio di mesi fa ottenendo ottime recensioni. E adesso avrà un seguito sul piccolo schermo.

Inoltre pare anche che Golden Kamui abbia lasciato una buona impressione sui fan. Il team che lavora al live-action ha confermato che sono in lavorazione altri film. Dunque questo nuovo progetto televisivo non segnerà la fine del viaggio di Saichi. Ricordiamo che il manga è stato serializzato sulla rivista Weekly Young Jump di Shūeisha dal 2014 al 2022.

In Italia il manga è arrivato grazie a J-Pop di Edizioni BD, che ha pubblicato la serie dal 23 novembre 2016 al 28 giugno 2023. Le vicende sono ambientate in Hokkaido e ruotano attorno al protagonista Sugimoto, sopravvissuto alla guerra russo-giapponese dell’epoca Meiji. Soprannominato durante la guerra “l’invincibile Sugimoto”, adesso inizia la sua corsa all’oro alla ricerca delle ricchezze che gli permetteranno di salvare la moglie di un suo commilitone morto durante la guerra. Durante la ricerca s’imbatte in alcuni indizi che lasciano presagire l’esistenza una riserva d’oro gestita da criminali corrotti. Durante il suo viaggio sarà accompagnato da una ragazza Ainu che ha salvato la sua vita messa alla prova dal terribile clima del nord.

