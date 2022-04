Golden Kamui: Satoru Noda è già pronto per un prossimo lavoro

Golden Kamui è diventato un successo, ma al momento sta volgendo al termine. Il manga dovrebbe infatti terminare proprio questa settimana.

Ma piuttosto che prendersi una pausa, il mangaka Satoru Noda sta già lavorando alla sua prossimo lavoro in base alle voci che circolano.

L’aggiornamento arriva dallo stesso Noda prima del capitolo finale di Golden Kamui. Circa nell’ultima settimana le notizie sulla serie sono arrivate sul web promettendo un film live-action e una nuova stagione di anime.

L’insider MangaMoguraRE ha inoltre condiviso sulla sua pagina Twitter la novità di cui stiamo parlando. Di seguito è possibile trovare la notizia che conferma che Noda ha già iniziato a lavorare sul loro prossimo manga.

"Golden Kamui" creator Satoru Noda will start a reboot of his Hokkaido set ice hockey sports manga "Supinamarada!" in Weekly Young Jump magazine

The original series was axed after 6 volumes back in 2012 pic.twitter.com/sXglUy8VjM

— Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) April 26, 2022