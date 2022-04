Golden Kamui potrebbe ottenere un adattamento live-action?

Ci sono alcune possibilità secondo le quali Golden Kamui potrebbe ottenere un suo adattamento live-action.

La serie manga di Satoru Noda è stata pubblicata sulla rivista Weekly Young Jump di Shueisha dal 2014 e da allora ha avuto un sacco di successo grazie all’uscita del suo adattamento anime.

Dopo l’annuncio degli ultimi capitoli finali del manga previsti prima della fine del mese, potrebbe esserci un’altra uscita a sorpresa per il franchise in lavorazione.

Secondo un nuovo report individuato da MangaMoguraRE su Twitter, Golden Kamuy potrebbe ottenere il proprio adattamento cinematografico dal vivo.

"Golden Kamui" by Satoru Noda is getting a live-action movie adaption pic.twitter.com/QeqMkSmNx3 — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) April 16, 2022

Sfortunatamente non ci sono altri dettagli offerti al di là del fatto che potenzialmente esiste.

C’è da dire che dato che il manga si concluderà in appena un paio di settimane, questo potrebbe essere il periodo in cui il potenziale film live-action verrà annunciato.

Noda concluderà il manga con il suo capitolo finale, il 314, il 28 aprile in Giappone. Questo sarebbe un ottimo momento per annunciare un nuovo film live-action se ce ne fosse davvero uno in lavorazione.

Mentre molti fan di solito scoraggiano l’idea di certi progetti su famosi franchise di manga. Ma Golden Kamui si presta bene a un potenziale adattamento di questo tipo.

Questo perché non è troppo al di fuori del regno della realtà. Ci sono elementi esagerati ma non è troppo difficile immaginare cosa potrebbe fare un cast di attori reali con la serie.

La quarta stagione dell’anime di Golden Kamuy è attualmente prevista per il rilascio questo ottobre, come parte del programma anime dell’autunno 2022.

Non c’è ancora una data di uscita concreta per i nuovi episodi, ma puoi trovare le prime tre stagioni in streaming su Crunchyroll.

La quarta stagione è descritta dalla seguente sinossi: