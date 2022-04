Golden Kamui: il manga si conclude tra pochi capitoli

Golden Kamui è uno dei pilastri di Weekly Young Jump dal 2014 a questa parte.

Recentemente è stato annunciato che ci sarebbe stato un nuovo annuncio su Golden Kamui, ed eccolo qui.

Sugimoto e Asirpa concluderanno, quindi, a breve la loro pubblicazione. Si conferma che il manga si concluderà in tre capitoli. L’ultimo sarà quindi il 314.

Il volume finale invece, che raccoglierà gli ultimi capitoli, sarà il 32.

Weekly Young Jump perderà quindi un importante pilastro. In Italia, la storia è edita da J-POP.

Di seguito è possibile vedere l’annuncio come riporta l’account Twitter MangaMoguraRE:

