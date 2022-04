Tra le uscite J-POP Manga del 06 Aprile 2022 Canis 1 – Dear Mister Hatter 1, il Boy’s Love a tinte noir della talentuosa ZAKK che prosegue dopo l’avvincente numero zero.

Cresce la Osamushi Collection con Io sono Sasuke, il volume unico che racconta la storia del più celebre ninja della tradizione letteraria giapponese, descritto dal Dio del Manga come un ostinato anti-eroe opposto al Sistema.

Si conclude l’avvincente storia della Regina Hatshepsut con il nono e ultimo volume di La Regina d’Egitto 9 di Chie Inudoh.

Continuano anche Kakegurui Midari 1, Rent a Girlfriend 8, Shadows House 7, The Rising of the Shield Hero 19 e Violence Action 6.

CANIS – Dear Hatter 1 (di 2)

Di ZAKK

€ 6,90

Satoru Kutsuna, un geniale artigiano cappellaio, ha soccorso e accolto come proprio assistente un ragazzo sconosciuto, Ryo Kashiba, nato e cresciuto in America ma per metà giapponese. Il rapporto tra Satoru e Ryo è diventato presto molto più di una semplice relazione di lavoro e i due sono ora in viaggio negli Stati Uniti, per una sfilata che vedrà protagonista il marchio di Satoru. Ma Ryo, che ancora non ha svelato il suo misterioso passato, troverà ad attenderlo nella sua terra anche delle vecchie conoscenze, potenzialmente… letali!

Io sono Sasuke!

di Osamu Tezuka

€ 15,00

Pecora nera della scuola Koge, Sasuke Sarutobi è un ragazzo di origini contadine, i cui rari successi sono dovuti perlopiù all’amorevole aiuto della zelante compagna di scuola O-sai, che lo toglie dai pasticci nei momenti difficili. Dopo aver preso parte suo malgrado alla guerra tra gli Stati belligeranti, Sasuke si rassegna a tornare alla terra: d’ora in poi utilizzerà la sua arte ninja solo in favore della giustizia!

La Regina d’Egitto 9 – L’occhio azzurro di Horus

di Chie Inudoh

€ 6,50

Hatshepsut, costretta a sposare il fratellastro per permettergli di diventare faraone, passerà alla storia come la regina d’Egitto che ha regnato meglio e più a lungo, e soprattutto come una delle figure femminili più forti e caparbie di sempre. Non perdere il racconto, ricco diemozioni, battaglie e colpi di scena, della sua scalata al potere!

Shadows House 7

di somato

€ 6,50

SECONDA STAGIONE DELL’ANIME IN ARRIVO A LUGLIO!

L’incidente dello spettro è ormai alle battute finali… ma un triste passato, intriso di fuliggine, viene alla luce ancora prima che tutta la verità si riveli. Mentre le ferite causate dall’incidente sono ancora fresche, l’ombra del complotto degli “adulti” incombe su tutti…

Rent-a-girlfriend 8

di Reiji Miyajima

€ 5,90

Dopo essere stato promosso (?) da semplice “cliente” a “vicino di casa”, Kazuya si sta avvicinando sempre di più a Mizuhara. Purtroppo, quest’atmosfera idilliaca viene sconvolta da Mami! Inoltre, a causa di una certa strategia di Ruka, Mizuhara pensa che lei e Kazuya… Si susseguono giornate divertenti, ma difficili! Un volume di sentimenti e legami!

The Rising of the Shield Hero 19

di Yusagi Aneko, Aiya Kyu, Seira Minami

€ 5,90

Naofumi, otaku svogliato e dalla vita banale, è stato misteriosamente evocato in una dimensione parallela… per assumere il ruolo di eroe di quel mondo! Per assolvere il difficile compito, il ragazzo viene equipaggiato con un magico scudo: basterà a fare di lui un coraggioso paladino?

Violence Action 6

di Shin Sawada e Renji Asai

€ 6,50

Alcuni ragazzi si sono insediati su un’isola, formando una sorta di comunità hippie che trascorre le proprie giornate tra surf, feste e rapine.

Trai componenti della banda ci sono Kurio, un ragazzo deciso a condurre un’esistenza impostata sulle regole del gruppo, e Megu, una giovane rimasta affascinata da questo stile di vita totalmente libero e indipendente.

Kei e Dahlia vengono assoldate per cercare di penetrare in questa sorta di paradiso…

Kakegurui Midari Vol. 1

di Homura Kawamoto e Yuuichi Hiiragi

€ 6,90

In questo atteso prequel, scopriremo il passato di Midari Ikishima e come è entrata nel Consiglio Studentesco del prestigioso Liceo Hyakkao, l’istituto frequentato dai rampolli delle élite e nel quale i rapporti di forza fra gli studenti sono stabiliti dall’abilità nelle scommesse e nel gioco d’azzardo. Quali sono i segreti di Midari e cosa lega la sua ascesa alla sfortunata compagna di scuola Nureba Ayame?

