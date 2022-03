Golden Kamui: svelata la data di uscita della quarta stagione

L’anime di Golden Kamui ha visto terminare la terza stagione il 21 dicembre 2020, riuscendo ad appassionare tantissimi ragazzi.

Proprio per questo e per il successo riscosso, non di recente venne confermata la quarta stagione dell’anime. Recentemente, però, è stata svelata la data di uscita della quarta stagione.

Come riporta direttamente l’account Twitter @sugoLITE, la quarta stagione verrà trasmessa a partire dal mese di ottobre quest’anno.

Di seguito è possibile dare un’occhiata che conferma quanto detto:

Nonostante non sia indicato un giorno esatto, ora tutti gli appassionati sanno quando aspettarsi ulteriori notizie.

Si tratta di un seinen manga di Satoru Noda. L’opera è serializzata sulla rivista Weekly Young Jump di Shūeisha da agosto 2014.

I singoli capitoli sono poi raccolti in volumi tankōbon, a partire dal primo, pubblicato il 19 gennaio 2015. I l manga ha poi vinto il 22º Premio culturale Osamu Tezuka nel 2018.

La versione italiana è curata dall’etichetta J-Pop di Edizioni BD, che ne ha pubblicato il primo volume il 23 novembre 2016.

Per coloro che non hanno familiarità con il manga possono leggere di seguito la sinossi:

Saichi Sugimoto è un soldato semplice dell’esercito giapponese, divenuto famoso tra i commilitoni come “Sugimoto l’immortale” per la ferocia e la tenacia dimostrate durante la guerra russo-giapponese.

Rientrato in Giappone al termine del conflitto, Sugimoto si dedica senza molto successo alla ricerca d’oro nell’Hokkaidō, per salvare la moglie malata di un suo commilitone morto durante la guerra. In una delle sue ricerche, Sugimoto ascolta una storia secondo cui un uomo rubò un enorme quantità d’oro per un valore di 80 milioni di yen ad una tribù Ainu, che sperava di servirsene per cacciare le truppe d’occupazione giapponesi dalla propria isola. Catturato e in cerca di aiuto per evadere dalla prigione, l’uomo rivelò la storia dell’oro a 24 altri prigionieri, dividendo e nascondendo tra loro la mappa che ne indicava il nascondiglio usando dei tatuaggi sulla loro schiena. Il gruppo poi riuscì a fuggire.

Stuzzicato dalla storia, Sugimoto inizia le sue ricerche, e la sua strada si incrocia quasi subito con quella di Asirpa, giovane cacciatrice Ainu in cerca dell’assassino del padre, vittima della stessa persona responsabile del furto dell’oro. I due decidono così di collaborare nella ricerca dei criminali, uno per poter mettere le mani sul tesoro e l’altra per vendicare suo padre.