Golden Kamuy: una splendida pagina a colori per il capitolo 300

Il numero 3/2022 del magazine giapponese Weekly Young Jump festeggerà un evento importante come la pubblicazione del trecentesimo capitolo di Golden Kamuy nel migliore dei modi.

Difatti, stando a quanto rivela il profilo Twitter Manga Mogura RE, verrà pubblicata una meravigliosa pagina a colori che farà la gioia dei numerosi fan della serie.

A seguire, la color page citata poc’anzi.

Golden Kamuy: manga e anime in Italia

Satoru Noda ha iniziato la serializzazione di Golden Kamuy nel 2014 sulle pagine della rivista settimanale Young Jump edita da Shueisha; il manga si compone al momento di 27 volumi, l’ultimo dei quali uscito in Giappone il 17 Settembre 2021.

Il volume 28 sarà disponibile il 17 Dicembre 2021.

La serie, entrata nel climax lo scorso maggio, ha vinto il prestigioso Premio Manga Taisho 2016.

In Italia è in corso di pubblicazione per J-POP Manga:

Nel pieno dell’Era Meiji Saichi Sugimoto, ex soldato d’élite sopravvissuto a una delle battaglie più sanguinose della guerra Russo-Giapponese, lasciato l’esercito ha ormai un solo obiettivo: la corsa all’oro. È questa a portarlo in Hokkaido, l’estremo nord del Giappone abitato dal misterioso popolo degli Ainu e dove secondo una leggenda qualcuno ha nascosto una enorme quantità del prezioso metallo giallo…ma Sugimoto non è l’unico a seguire le tracce che portano al tesoro nascosto e per trovarlo dovrà affrontare spietate bande di criminali, l’esercito e il clima proibitivo dell’Hokkaido con l’aiuto di una giovane e decisa Ainu in cerca di vendetta.

Gli anime precedenti sono disponibili su Crunchyroll anche in Italia: