Golden Kamuy Stagione 4: video di annuncio, visual e staff

La trasposizione anime del seinen manga Golden Kamuy di Satoru Noda proseguirà con una quarta stagione.

A realizzarla lo studio Brain’s Base (Durarara!!) sotto la supervisione del regista Shizutaka Sugahara (Grimms Notes The Animation).

Noboru Takagi (già responsabile delle stagioni precedenti) coordina le sceneggiature, Takumi Yamakawa (Rin-ne) cura il character design.

Di seguito la key visual:

E il video di annuncio:

A proposito di Golden Kamuy

Satoru Noda ha iniziato la serializzazione di Golden Kamuy nel 2014 sulle pagine della rivista settimanale Young Jump edita da Shueisha; il manga si compone al momento di 27 volumi, l’ultimo dei quali uscito in Giappone il 17 Settembre 2021.

Il volume 28 sarà disponibile il 17 Dicembre 2021.

La serie, entrata nel climax lo scorso Maggio, ha vinto il prestigioso Premio Manga Taisho 2016.

In Italia è in corso di pubblicazione per J-POP Manga:

Nel pieno dell’Era Meiji Saichi Sugimoto, ex soldato d’élite sopravvissuto a una delle battaglie più sanguinose della guerra Russo-Giapponese, lasciato l’esercito ha ormai un solo obiettivo: la corsa all’oro.

È questa a portarlo in Hokkaido, l’estremo nord del Giappone abitato dal misterioso popolo degli Ainu e dove secondo una leggenda qualcuno ha nascosto una enorme quantità del prezioso metallo giallo…ma Sugimoto non è l’unico a seguire le tracce che portano al tesoro nascosto e per trovarlo dovrà affrontare spietate bande di criminali, l’esercito e il clima proibitivo dell’Hokkaido con l’aiuto di una giovane e decisa Ainu in cerca di vendetta.

Gli anime precedenti sono disponibili su Crunchyroll anche in Italia:

Questa storia si svolge nell’Hokkaido settentrionale, durante un periodo particolarmente turbolento della tarda epoca Meiji.

Un veterano delle campagne di Russia, soprannominato “Sugimoto l’Immortale”, ha bisogno di denaro.

Molto denaro…Sugimoto pensava di approfittare della febbre dell’oro che ha investito l’Hokkaido, e invece si troverà trascinato fra bottini rubati, prigionieri in fuga ed eserciti dissidenti, accompagnato da Asirpa, una giovane Ainu tanto scaltra quanto determinata.