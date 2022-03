Tra le uscite J-POP Manga del 23 Marzo 2022 segnaliamo il cofanetto da collezione di Kakegurui Midari, lo spin-off del successo che ha ispirato la serie anime e live action in streaming su Netflix, completo in 4 volumi.

Inoltre arriva La mia fuga alcolica. Scappando dalla realtà, la terza opera di Kabi Nagata dopo La mia prima volta. My Lesbian Experience with loneliness, il memoir d’esordio, e Lettere a stessa. Dopo la mia prima volta.

Continuano anche Tokyo Revengers 13, Miss Kobayashi’s Dragon Maid 4, Nuvole a Nord-Ovest 2, Super HxEros 11 e Il Terzo Occhio 4.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 23 Marzo 2022, ricordandovi che potete consultare qui il riepilogo di tutte le uscite di Marzo.

Le uscite J-POP Manga del 23 Marzo 2022

La mia fuga alcolica

di Kabi Nagata

Prezzo: € 12,00

L’esigenza inarrestabile di lenire il dolore della realtà ha condotto l’autrice sulla via dell’alcolismo, e ogni giorno che passa, Nagata sente sfuggire sempre più a ogni controllo la propria spirale discendente. Prima della sua anima, a cedere sotto i pugni dell’alcol è però il suo corpo, al punto che l’autrice è costretta a un ricovero d’urgenza. Inizia così un nuovo capitolo nella vita di una delle più apprezzate mangaka degli ultimi anni, alla ricerca di una strada verso la serenità e verso il ritorno alla creatività.

Kakegurui Midari BOX VOL. 1-4

di Homura Kawamoto e Yuuichi Hiiragi

Prezzo: € 27,60

In questo atteso prequel, scopriremo il passato di Midari Ikishima e come è entrata nel Consiglio Studentesco del prestigioso Liceo Hyakkao, l’istituto frequentato dai rampolli delle élite e nel quale i rapporti di forza fra gli studenti sono stabiliti dall’abilità nelle scommesse e nel gioco d’azzardo. Quali sono i segreti di Midari e cosa lega la sua ascesa alla sfortunata compagna di scuola Nureba Ayame?

Tokyo Revengers 13

di Ken Wakui

Prezzo: € 6,50

Takemichi sembra essere riuscito a compiere la sua missione e a salvare tutti. Può quindi concedersi un po’ di tempo per ricucire il rapporto con Hina e passare momenti spensierati con i suoi compagni della Toman, prima di fare ritorno verso un futuro che immagina roseo. Ma sarà davvero così?

Miss Kobayashi’s Dragon Maid 4

di Cool Kyoushinsha

Prezzo: € 6,50

Tohru si sta godendo appieno la vitaquotidiana insieme alla sua miss Kobayashi, ma ecco che appare Ilulu, un drago malvagio appartenente alle forze del caos! Una cerca di distruggere tutto, l’altra di proteggere Kobayashi e la città, Ilulu, a cui fin da piccola hanno insegnato che gli umani sono il nemico, non riesce a credere al legame che unisce Tohru e la sua padroncina. Come andrà a finire?

Nuvole a Nord-Ovest 2

di Aki Irie

Prezzo: € 7,50

Per essere solo un diciassettenne, Kei Miyama ha già molti segreti da custodire. Per esempio, anche se si atteggia a fare il duro, non sa minimamente affrontare le belle ragazze. Perfino il suo lavoro è fatto di misteri: è infatti un investigatore privato.

Dopo aver ritrovato il suo fratellino e aver scoperto della morte dei suoi zii, in Kei si insinua un dubbio logorante… sono state davvero morti accidentali o suo fratello gli nasconde qualcosa?

Il Terzo Occhio 4

di Osamu Tezuka

Prezzo: € 15,00

In questo quarto volume, Hosuke Saraku dovrà vedersela con enigmatiche intelligenze artificiali, agenzie d’intelligence e antiche leggende dei nativi americani! Non mancheranno, come sempre, i soliti dissidi con compagni di classe invidiosi e professori poco inclini al suo carattere così mutevole!

Super HxEros 11

di Ryouma Kitada

Prezzo: € 6,50

Kisehime attacca la sede di Chiba degli HxEros in cerca di informazioni su Retto. Dopo averle trovate, si infiltra nella sua scuola nei panni di una nuova studentessa e inizia a sedurlo per ottenere la sua energia H, mettendo Kirara a disagio!

