Tra le uscite J-POP Manga del 16 Marzo 2022 segnaliamo il terzo cofanetto di BJ Alex, la saga Boy’s Love più seguita del momento.

Continuano anche Non tormentarmi, Nagatoro! 6, Zombie 100 vol. 7, Black Jack 6 e Alma 1.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 16 Marzo 2022, mentre potete consultare qui il riepilogo delle uscite di Marzo.

Le uscite J-POP Manga del 16 Marzo 2022

Bj Alex – BOX 3

di Minwha

Prezzo: € 19,80

Solitario, timido e un po’ frustrato. Dong Gyun ha un solo grande sfogo nella vita: ogni sera alle 22 non perde una live del suo cam-boy del cuore, il BJ (broadcaster) Alex, un giovane che ama condividere con la rete l’immagine del suo stupendo corpo (ma non il suo volto) e i racconti piccantissimi delle sue esperienze sessuali. Finchè, dopo una notte di bisboccia con gli amici, Dong Gyun non incontra un gentile cameriere con un corpo all’apparenza familiare… che sia proprio lui il BJ Alex e, se così fosse, sarà davvero come i suoi fan lo immaginano nella vita privata?

Non tormentarmi, Nagatoro! 6

di nanashi

Prezzo: € 6,00

Continuano le vicende dell’improbabile coppia, con Nagatoro che si dedica a tormentare senza sosta il suo “senpai”, all’inizio in maniera crudele e ammiccante, ma celando con sempre meno successo un genuino interesse nei confronti del ragazzo, che grazie a questo “allenamento” spietato si ritroverà inconsciamente a uscire sempre più dal suo guscio…

Black Jack 6

di Osamu Tezuka

Prezzo: € 12,00

Da dove arriva la pelle che copre metà del volto di Black jack? E perché ogni tanto va da solo a guardare il mare? Nuovi tasselli della storia dell’enigmatico chirurgo permettono al lettore di capire le motivazioni delle sue scelte. Decisioni spesso spietate, ma sempre fatte con in mente il bene del paziente.

Zombie 100 – vol.7

di Haro Aso e Kotaro Takata

Prezzo: € 5,90

Akira e gli altri si mettono in viaggio per il Giappone per salvare il mondo! Spinto dal desiderio di visitare il punto più a nord del Paese, il ragazzo convince i compagni ad andare in Hokkaido, ma la compagnia rimane a piedi a 246 chilometri dalla meta; a quel punto, Akira si ricorda di una voce sulla sua lista… Infine, i ragazzi trovano riparo in uno strano hotel di lusso dove si scatena la baldoria, ma la struttura sembra nascondere dei pericoli (soprattutto per le ragazze)…

ALMA 1

di Shinji Mito

Prezzo: € 6,50

In un mondo post-apocalittico, devastato e privo di vita, due giovani lottano ancora per sopravvivere: Rei, che cerca disperatamente altri sopravvissuti, e Trice, che pensa soprattutto a vegliare l’amico. Un giorno, molto tempo dopo il loro ultimo incontro con altri esseri umani, i due ragazzi vengono attaccati all’improvviso da una donna. Una figura misteriosa, che spalancherà a Rei le porte di un segreto terribile, tenuto nascosto per quindici anni dagli invasori dal cielo… L’illusione di un futuro per gli umani inizia qui!

RISTAMPE