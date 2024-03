One Piece 1109: quale sarà il messaggio segreto di Vegapunk?

Il manga di One Piece ha raggiunto un ulteriore momento delicato nell’Arco di Egghead, e il cliffhanger del capitolo 1109 della serie ha decisamente lasciato i fan sulle spine non rivelando il messaggio finale di Vegapunk!

Le cose si sono complicate molto per Rufy e i Cappelli di Paglia poiché in seguito all’attacco di Saturn, l’isola si è ritrovata bombardata dal buster call per spazzare via tutto ciò su cui Vegapunk ha lavorato. Lo stesso Vegapunk ha fatto del suo meglio per mantenere queste informazioni al sicuro, ma i capitoli precedenti di One Piece lo hanno visto subire un colpo fatale prima da Saturn e poi da Kizaru.

Con un Vegapunk moribondo, il capitolo 1109 ha visto l’attivazione di un piano di riserva progettato e programmato da Vegapunk. Questo prevedeva che in caso di sua morte, si sarebbe arrivato un meccanismo di trasmissione di un messaggio in tutto il mondo. Questo messaggio avrebbe rivelato un grande segreto che aveva scoperto.

Poiché il nuovo capitolo peggiora ulteriormente le condizioni di Vegapunk, adesso è ancora più cruciale che il suo messaggio segreto sulla verità che ha scoperto venga rivelato. L’importanza di questo evento iconico è attestato dal fatto che tutti i lumacofoni saranno sintonizzati sulla stessa frequenza.

Il capitolo 1109 di One Piece dà il via ai preparativi per la trasmissione del messaggio di Vegapunk in tutto il mondo. E si vede una discussione con Shaka sulla consegna del messaggio stesso. Tutto inizia con i due che cercano di capire di quanto tempo hanno bisogno per permettere a ogni individuo in tutto il mondo di sintonizzarsi. Alla fine capiscono che che avranno bisogno di almeno dieci minuti per impostare correttamente la trasmissione.

Mentre Saturn e la Marina cercano di intercettare il messaggio per impedirne la trasmissione, il messaggio di Vegapunk inizia a raggiungere ogni angolo d’alto mare. Ciò include le isole che Rufy e i Cappelli di Paglia hanno visitato in passato come Dressrosa, Water Seven, la casa di Rufy del Windmill Village, West Blue, South Blue, Kamabakka e altro ancora. Con la morte imminente di Vegapunk e la sua anticipazione della sua verità sul mondo, One Piece si prepara a uno dei momenti più iconici di sempre.

Fonte – Comicbook