Tra le uscite J-POP Manga del 10 aprile 2024 troviamo Il mio matrimonio felice ArtBook, l’atteso volume dedicato alla serie manga del momento, oggetto del fortunato adattamento anime di Netflix. Un artbook interamente a colori che raccoglie oltre ottanta illustrazioni e altri contenuti extra speciali. Un must have per tutti i cultori della serie!

Torna in libreria e fumetteria l’autrice de La mia prima volta. My Lesbian Experience with Loneliness Kabi Nagata con il nuovo manga autobiografico Il mio povero pancreas. Eppure la mia vita è un po’ migliorata.

Dopo esser stata ricoverata in ospedale per una grave pancreatite causata da un consumo alcolico sregolato, l’autrice cerca di seguire uno stile di vita più salutare e migliorare le proprie abitudini.

Disponibile da questa data il volume singolo di Polaris will never be gone 2 dopo l’uscita in cofanetto della serie completa e continuano Final Fantasy Lost Stranger 10, I Quattro Fratelli Yuzuki 12, L’impero delle Otome 18 e Studio Cabana 2.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 10 aprile 2024.

Le uscite J-POP Manga del 10 aprile 2024

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

Il mio Matrimonio Felice – ARTBOOK

di Akumi Agitogi e Rito Kohsaka

20,00€

La saga de Il Mio Matrimonio Felice, lo shojo a tinte storiche che ha ispirato un anime di successo disponibile su Netflix, svela l’archivio delle proprie immagini più suggestive e delicate, in questo splendido art book inedito. Una gemma che raccoglie oltre 80 illustrazioni, realizzate tra gli altri dall’apprezzata artista del manga, Rito Kohsaka.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

Il mio povero pancreas – Eppure la mia vita è un po’ migliorata.

di Kabi Nagata

12,00€

In questo nuovo manga dell’autrice de “La mia prima volta”, Nagata Kabi prosegue il racconto delle sue vicende più intime, svelando senza compromessi i propri umanissimi limiti e il coraggio con il quale, ogni volta, si ritrova ad affrontarli. I suoi precedenti con l’alcol hanno causato alla nostra una grave pancreatite, con conseguente ricovero in ospedale. La diagnosi non lascia dubbi: per lei non rimane altra scelta che smettere del tutto di bere. Un’impresa non facile da portare a termine, in special modo nel bel mezzo della pandemia da Coronavirus. L’esigenza di dover migliorare a tutti i costi la propria salute condurrà finalmente Kabi ad amare se stessa?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

Final Fantasy Lost Stranger 10

di Hazuki Minase e Itsuki Kameya

6,90€

Durante la ricerca di indizi per ottenere Reiz, l’incantesimo di resurrezione, Shogo e compagni raggiungono Gold Saucer, uno snodo commerciale traboccante di macchine e desideri. Shogo si riunisce con Randolph, che era stato al suo fianco nella battaglia con il drago della nebbia… ma il nuovo arrivato scatena all’istante la furia di Cid, che lo attacca senza pietà.

I quattro fratelli Yuzuki 12

di Shizuki Fujisawa

6,00€

Mio, la sorella minore di Saki, è stata lasciata dal fidanzato ed è tornata a sconvolgere le vite di casa Kirishima. Saki sembra aver capito il suo obiettivo e farà di tutto per evitare che si realizzi. Un nuovo incontro attende poi Gakuto, che tira fuori un lato dal carattere del tutto inaspettato.

Studio Cabana 2

di Agri Uma

6,50€

Yukari Maki è una liceale che apprezza la serietà. Un giorno vede il suo compagno di classe Yusuke Kusaka, considerato quasi un teppista, cantare una canzone d’amore. Yukari viene subito catturata dalla sua voce dolce e malinconica, impensabile per uno come lui. Tuttavia, non immagina che questo sarà l’inizio di un triste amore non corrisposto…

L’impero delle Otome 18

di Torajiro Kishi

7,90€

Cosa succede nelle aule di un liceo femminile? Come si comportano le ragazze lontano da occhi maschili? Ritorna la deliziosa serie di Torajiro Kishi: un po’ yuri e un po’ slice of life, maliziosa e ingenua come il sentimento che sta tra l’amicizia e qualcosa di più. Lasciatevi tentare… dalla curiosità!

Polaris will never be gone 2

di Eke Shimamizu

6,50€

Mizumi è una liceale che non riesce ad accettare la morte della sua idol preferita. Due anni dopo l’accaduto, infrange un tabù per dimostrare la sua immortalità e far capire a tutti che Sora era una vera divinità scesa in terra. Una storia sconvolgente ambientata in un presente saturo di “like”!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da J-POP Manga (@jpopmanga)

RISTAMPE

Devilman 1, 2, 3

Devilman BOX VOL. 1-5

Hell’s Paradise – JIGOKURAKU 1, 2, 3, 6, 7

Hanako kun – i sette misteri dell’Accademia Kamome 0, 3

Made in Abyss 3

Call of the Night 2

USCITE DIGITALI

I quattro fratelli Yuzuki 12