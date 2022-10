Cosa sono i manga “Yuri”?

Il manga di genere Yuri ha sostanzialmente un concetto molto semplice: si basa sulle relazioni tra due donne, insieme a tutti gli svolgimenti che esso comporta, così come l’attrazione mentale, fisica e tutto quello che concerne la natura umana da questo lato.

Cosa è un manga “Yuri”? L’etimologia si basa sulla costruzione del termine wasei-eigo Girls Love che tradotto in maniera grossolana appunto, indica la nascita e lo sviluppo di una relazione amorosa tra due donne, quindi di persone dello stesso sesso. Come sempre, in questi casi, Wikipedia arriva sempre in nostro aiuto. Fonte 1 – 2.



Il genere nella cultura occidentale viene anche denominato shōjo-ai, mentre il suo corrispondente maschile è yaoi. Questo termine nasce negli anni’70 tramite uno spazio presente su rivista dedicata (lo spazio era chiamato Yurizoku no Heya ndr) e nel corso del tempo l’etimologia è rimasta, anche se come accennato “Yuri” è un termine più usato e conosciuto anche dai giapponesi, piuttosto che shōjo-ai (in Giappone ha un significato abbastanza malsano e completamente negativo ndr).

Cosa è un manga “Yuri”?

Il concetto è molto semplice e come sempre cerchiamo di donare alcuni esempi per capire al meglio il genere, che mai come questa volta è abbastanza semplice. Di certo questo genere è poco conosciuto in Italia e se vogliamo ancora di nicchia anche se il tutto si sta muovendo in maniera positiva.

La mia prima volta – My Lesbian Experience with Loneliness

Questo manga è molto interessante, soprattutto per iniziare con il genere, visto che la storia di Kabi Nagata si pone come un’autobiografia intima e personale, volta a sensibilizzare qualsiasi target appartenente a questo mondo e non, tramite disegni interessanti e ispirati insieme a una storia coinvolgente.

In Italia il manga è edito da Edizioni BD e oltre il tema della sessualità si affrontano anche tematiche più personali come depressione, autolesionismo e disturbi alimentari. Una storia completa che racconta della fragilità dell’essere umano.

Bloom Into You

Bloom Into You è un manga sempre edito da J-POP e forse è già più conosciuto rispetto a quello citato antecedentemente, visto anche la sua controparte anime. Seguendo schemi più “classici” il manga segue Yuu Koito nel suo percorso di crescita sentimentale, che viene capovolto e mutato per sempre dopo l’incontro con Touko.