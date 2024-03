One Piece 1109: i Cinque Astri di Saggezza sono pronti a entrare in scena

La saga finale del manga di One Piece prosegue capitolo dopo capitolo e tiene tutti i fan sulle spine con il susseguirsi dei colpi di scena. Infatti al momento, chi sta facendo preoccupare i fan è Vegapunk, che ha avuto un impatto importante dopo il suo debutto ufficiale nell’arco di Egghead. Nelle pagine del manga infuriano una serie di scontri violenti sull’isola del Futuro, che vede Monkey D. Rufy e i suoi compagni combattere contro la Marina e il Governo Mondiale rappresentato da Saturn. Infatti uno dei Cinque Astri di Saggezza si è unito alla mischia negli ultimi capitoli. Ora Oda potrebbe preparare il terreno affinché gli altri Astri di Saggezza entrino in scena per unire le forze in combattimento per la prima volta.

I capitoli più recenti di One Piece hanno rivelato uno sviluppo bellicoso nell’isola di EggHead. E in queste fasi turbolente, Vegapunk subisce un colpo prima di Saturn e poi da Kizaru, con quest’ultimo che pare essere letale. L’ammiraglio infatti trapassa il corpo dello scienziato con un attacco legato ai poteri del suo Frutto del Diavolo. Ormai moribondo, Vegapunk rivela al mondo che ha lasciato un messaggio preregistrato pronto a essere rivelato al mondo intero, mettendo il governo mondiale in una situazione difficile da risolvere e fermare.

LEGGI ANCHE:



Le uscite Planet Manga del 7 marzo 2024

Saturn infatti non ha nascosto la sua preoccupazione, la stessa che lo ha spinto a ordinare un un Buster Call sull’Isola. Alla luce degli imminenti sviluppi, quindi, sembra che stia cercando di scatenare quello che potrebbe essere uno degli scenari più inediti e pericolosi di sempre. Infatti Saturn lancia un’evocazione che sembra essere composta da quattro fulmini neri che colpiscono l’isola. Come menzionato dal cuoco di Cappello di Paglia, questi sono gli stessi fulmini che hanno portato Saturn sulla scena.

I Cinque Astri non hanno mai rivelato nulla delle loro abilità in One Piece, a parte Saturn, Ma è logico pensare che se s uniranno tutti insieme in battaglia, questa potrebbe benissimo essere la sfida più grande che Rufy e i Cappelli di Paglia hanno mai dovuto affrontare. Oltre ai Cinque Astri, c’è ancora la questione del loro leader, Im e di come influenzeranno questa saga finale.

Fonte – Comicbook