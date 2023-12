One Piece: i seraphim di Vegapunk debuttano nell’anime

L’anime di One Piece ha iniziato a preparare il terreno per la fase successiva del viaggio di Rufy e della sua ciurma attraverso i mari. E dopo la conclusione delle vicende dell’arco di Wano, il nuovo episodio dell’anime ha mostrato sul piccolo schermo la nuova arma più potente della Marina fino. I Cappelli di Paglia hanno lasciato le coste di Wano e da allora la serie ha iniziato a rivelare i cambiamenti e gli aggiornamenti nel resto del mondo mentre Rufy combatteva contro Kaido nell’isola chiusa. Come i fan hanno iniziato a vedere con gli ultimi episodi, la Marina ha fatto grandi passi in avanti per eliminare la pirateria con alcuni grandi progressi nella tecnologia.

Il nuovo episodio dell’anime di One Piece continua a mostrare le conseguenze per gli ex Membri della Flotta dei 7. Questo sistema infatti si è sciolto durante l’ultimo Reverie. Si scopre che uno dei motivi per cui la Marina voleva liberarsi dei loro legami con i pirati era un nuovo tipo di arma per colmare il divario. Stiamo parlando di una nuova forma evoluta dei Pacfista. Il nome di questa tecnologia è Seraphim ed è ispirata ai membri della Flotta dei 7 e alla razza Lunariana.

