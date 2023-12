Tra le uscite Planet Manga del 14 dicembre 2023 troviamo l’esordio di Kaina of the Great Snow Sea, la nuova serie sci-fi di Tsutomu Nihei, oltre ai nuovi volume di Yawara, Show-Ha Shoten, Bakuman!, Marvel Zombies Assemble e Hikaru No Go.

Inoltre è disponibile l’esclusivissima Steelbox di Black Clover, di cui esce anche il 35° volumetto.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 14 dicembre 2023.

Le uscite Planet Manga del 14 dicembre 2023

The Best of Planet Manga – Steelbox Collection: Black Clover

24,90 €

The Best of Planet Manga – Steelbox Collection, un’esclusiva panini.it scintillante e cromata per i veri fan di Black Clover e delle edizioni da collezione! Una steelbox in edizione limitata all’interno della quale troverete una variant esclusiva del primo numero di Black Clover, un magnete e una cartolina.

Black Clover 35

Purple 48

5,20 €

UNO SPECIALE ADDESTRAMENTO

Asta si è risvegliato nella Terra del Sole. Resosi conto della propria debolezza, ha iniziato un addestramento per apprendere la tecnica dello Zetten e affrontare Lucius alla pari. Intanto, i Paladini, arrivati nel paese, mettono in grave difficoltà persino i Sette Ryuzen…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Black Butler 33

5,20 €

UN MISTERO IN CUI SONO COINVOLTI GLI DEI DELLA MORTE

Nel sanatorio per veterani Athena, dove Bald e Lau sono stati inviati a indagare, la situazione si fa sempre più pericolosa. Traffico di sangue umano, ricatti, qualcuno che fa il passo più lungo della gamba e che rischia di lasciarci le penne… e un grande mistero!

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Ragna Crimson 12

7,50 €

SOSPINTO DALL’ODIO

La guerra contro la Stirpe degli Alati si è ormai conclusa, ma la sete di vendetta di Ragna non si è placata. Il Dio Mietitore è pronto a tutto pur di sterminare i draghi… anche se ciò significa trovare nuovi alleati e affrontare terrificanti nemici.

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas 9

Il Mito di Hades

Manga Saga 77

5,20 €

GLI EQUILIBRI DELLA GUERRA SONO MUTATI

Il feroce scontro che ha visto Manigoldo e il Gran Sacerdote affrontare Thanatos ha indotto Hypnos a passare all’azione. Nuovi insidiosi nemici sono dunque pronti a scendere in campo per ostacolare Tenma e neutralizzarlo una volta per tutte.

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 23

Manga Hero 58

5,20 €

LA SITUAZIONE SI COMPLICA A DISMISURA…

Itadori e Fushiguro hanno trovato il giocatore del girone mietitore in grado di liberare Gojo dal sigillo. Peccato che debbano soddisfare una condizione per ottenere il suo aiuto: dargli una mano ad ammazzare una certa persona che, guarda caso, è proprio Itadori.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

The Elusive Samurai 7

5,20 €

SARÀ VERO CHE IL MONDO È DEI FOLLI E DEI SOGNATORI?

Una volta a Kyoto, Tokiyuki scopre il piano assurdo di suo zio Yasuie per riportare la famiglia Hojo agli antichi fasti. Anche Tokiyuki, complice un incontro che gli apre nuove prospettive, fa una mossa azzardata. Nella capitale sta per scatenarsi il caos…

True Beauty 9

14,90 €

A GONFIE VELE?

La gelosia scatenata dal ritorno di Suho è acqua passata, ma una nuova e inaspettata sfida si presenta all’orizzonte e la storia d’amore tra Seojun e Jugyeong incontrerà altri ostacoli. Questa volta sul piatto non ci sono gli affetti di Jugyeong, ma qualcos’altro…

Marvel Zombies Assemble 2

Arashi 49

5,20 €

UNA CORSA CONTRO IL TEMPO CHE FORSE NEMMENO GLI AVENGERS POSSONO VINCERE

Chi è Jasper? Potrebbe essere la chiave per trovare una cura? Il suo nome è stato pronunciato dalla dottoressa Amano prima di essere travolta dal virus che sta trasformando in zombi gli abitanti di New York, Thor e Vedova Nera compresi…

Hikaru No Go: Ultimate Deluxe Edition 2

15,00 €

QUELL’ARDENTE DESIDERIO DI GIOCARE DI NUOVO A GO!

Hikaru trova un’antica tavola da Go dalla quale si sprigiona lo spirito di un giovane, che da quel momento inizia a vivere in simbiosi con il ragazzino. Il benevolo fantasma è quello di Sai, maestro di Go vissuto mille anni prima che vuole più di ogni altra cosa tornare a giocare…

Bakuman! 2

7,50 €

QUALI CARATTERISTICHE DEVE AVERE UN MANGA PER ESSERE SELEZIONATO DA UNA CASA EDITRICE E PUBBLICATO?

Grazie all’editor Hattori, Mashiro e Takagi iniziano a scoprire il funzionamento del mercato editoriale. Ogni difficoltà non fa che accrescere la loro determinazione: faranno di tutto per diventare mangaka!

Show-Ha Shoten! 2

7,00 €

IL PRIMO OSTACOLO

Taiyo e Azemichi vogliono diventare un duo comico, ma il padre di quest’ultimo darà il proprio consenso solo se i due arriveranno primi a un concorso. Secondo appuntamento con l’ardente shonen manga in cui far ridere… è una cosa seria!

Yawara! 2

Ultimate Deluxe Edition

15,00 €

L’OPERA CHE HA PORTATO NAOKI URASAWA NELL’OLIMPO DEI MANGAKA

L’edizione definitiva di Yawara!, con tavole a colori e vignette ridisegnate. La dolce e recalcitrante Yawara Inokuma riuscirà a vivere l’adolescenza lontano dai tatami e dalle gare di Judo, a fronte delle aspettative del determinatissimo nonno?

Kaina of the Great Snow Sea 1

7,00 €

LA NUOVA SERIE SCI-FI SCRITTA DA TSUTOMU NIHEI, IL CREATORE DI BLAME! E KNIGHTS OF SIDONIA. DISEGNI DI ITOE TAKEMOTO.

Kaina vive in un villaggio sulla sommità dell’albero orbitale, pianta gigantesca che cresce sopra un mare di neve. Quando, durante una battuta di caccia, incontra una ragazza svenuta proveniente da terre lontane, decide di soccorrerla. Non sa che questo stravolgerà la sua vita.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Kingdom Hearts Silver 358/2 Days 2

9,00 €

LA FINE DI UN’AMICIZIA APPENA NATA?

Xion non riesce più a evocare la sua Keyblade. Roxas è pronto ad aiutarla, recuperando i cuori rubati dagli Heartless. Presto, però, gli altri membri dell’Organizzazione XIII finiranno per scoprire il loro segreto e la ragazza finirà nei guai.