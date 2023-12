Tra le uscite targate Panini Comics del 14 dicembre 2023 troviamo la conclusione della Fase II de L’Alta Repubblica e un nuovo volume dedicato alla Dottoressa Aphra per quanto riguarda Star Wars, la seconda graphic novel di The Witcher e un’avventura speciale di Spawn disegnata da Mike Del Mundo, oltre al terzo volume dello spin-off Scorched.

Inoltre un nuovo tassello del Millarverse con The Ambassadors e il quarto volume deluxe delle Teenage Mutant Ninja Turtles.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 14 dicembre 2023.

Le uscite Panini Comics del 14 dicembre 2023

Star Wars: L’Alta Repubblica 10

Star Wars: L’Alta Repubblica 32

3,00 €

Contiene: Star Wars: The High Republic (2022) #10

Il Livellatore è stato scatenato in un caveau segreto su Jedha.

Il Cavaliere Vildar Mac ha rischiato ogni cosa per sconfiggere il Sentiero della Mano Aperta, ma di fronte alla tragedia, riuscirà a resistere al richiamo del lato oscuro? L’avvincente conclusione della Fase II dell’Alta Repubblica, prima dell’inizio della Fase III il prossimo mese!

Dottoressa Aphra 6

Ascendente

Star Wars Collection

15,00 €

Contiene: Doctor Aphra (2020) #26/31

Sana Starros è determinata a riportare in sé Aphra, che è stata trasfigurata dalla tecnologia dell’Ascendente. Ma riuscirà nell’impresa o la Scintilla Eterna distruggerà loro e tutti coloro che amano? Aphra ha stretto un patto per conseguire questo incredibile potere, ma potrebbe pagare un prezzo terribile… a meno che non abbia un ultimo asso nella manica!

The Witcher: Il Male Minore

12,00 €

Contiene: The Witcher: The Lesser Evil

Seconda graphic novel di The Witcher, basata su un racconto tratto dalla antologia Il guardiano degli innocenti. Una storia di passione, rivalsa, menzogne e tradimenti, in cui Geralt di Rivia si troverà davanti una sua vecchia conoscenza che gli chiederà di occuparsi di un mostro che, a suo dire, lo sta perseguitando. Ma come spesso succede nelle storie di The Witcher, non tutto è come sembra e la tragedia è in agguato!

Teenage Mutant Ninja Turtles Deluxe 4

35,00 €

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #29/37, Teenage Mutant Ninja Turtles: Utrom Empire (2014) #1/3, Teenage Mutant Ninja Turtles Annual 2014

Continua la raccolta in volume delle nuove avventure delle Tartarughe Ninja. Dopo gli eventi della saga Scontro urbano, le TMNT cercano un po’ di pace in campagna, ma troppe sono le domande senza risposte e le tensioni tra loro. E mentre la morsa di Shredder intorno a New York si fa sempre più stretta, Krang si prepara ad attaccare la Terra e Baxter Stockman trama qualcosa nell’ombra…

The Ambassadors

Millarworld Collection

24,00 €

Contiene: The Ambassadors (2023) #1/6

Hai decifrato il mistero dei super umani e ora sei in grado di dare super poteri a sei persone diverse in tutto il mondo.

Chi scegli? Il fumetto di super eroi più grande e ambizioso del mondo ha bisogno dei più grandi artisti di fumetti del mondo.

Frank Quitely (Superman), Travis Charest (WildC.A.T.s), Olivier Coipel (Magic Order) e Matteo Scalera (Batman) guidano una line-up di superstar internazionali per illustrare un nuovo cast di personaggi ideati dal genio di Mark Millar (Kick-Ass).

Spawn 6

Violenza Insensata

14,00 €

Contiene: Spawn: Unwanted Violence (2022) #1/2

Le informazioni possono essere una delle risorse più preziose al mondo, ma anche una tra le più difficili da ottenere. Fortunatamente, Spawn ha a disposizione il Freak, un maestro nell’ottenere dagli altri ciò che gli serve. Ma mentre quest’ultimo lavora per scoprire dove si trova il file F, Al assiste a un atto di insensata violenza che non potrà ignorare. Todd McFarlane scrive una storia completa per l’incredibile illustratore Mike Del Mundo (Thor) in cui Spawn deve confrontarsi con la natura stessa del bene e del male.

Scorched 3

I Mangiatori di Pianeti

19,00 €

Contiene: Scorched (2021) #13/18

Jessica “She-Spawn” Priest si ritrova da sola e non riesce a chiamare i rinforzi. Ma se anche il resto della squadra degli Scorched arrivasse in suo aiuto, potrebbe non essere sufficiente a fermare questa nuova minaccia! Inoltre, la frattura tra Spawn e gli Scorched continua a crescere e la tensione sta per raggiungere il punto di ebollizione! Disegni dell’artista di Hellions e Detective Comics!