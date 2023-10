One Piece: una clip fanmade adatta lo scontro tra Rufy e Kaido

One Piece ha recentemente messo la parola fine sulla tradizione infausta degli adattamenti live-action, con il rilascio del suo primo progetto live-action su Netflix. Il consenso del pubblico a livello mondiale è stato così positivo e sorprendente da portare Netflix a confermare una seconda stagione. Nonostante il successo schiacciante, rimane molto difficile adattare gli anime in live action. Mentre il Giappone e la Corea del Sud hanno abbracciato da tempo la sfida, Hollywood ha appena iniziato a esplorare nel dettaglio questo medium.

Quest’anno, One Piece di Netflix ha contribuito a scacciare la maledizione che affliggeva Hollywood. Ma bisogna dire che ci sono diversi fan che con le loro clip hanno dimostrato di avere del potenziale ed è quello di cui vogliamo parlare in questo articolo. Infatti sta girando una clip fanmade che vede lo scontro tra Monkey D. Rufy e Kaido.

L’aggiornamento arriva dal canale YouTube dell’utente Jalex Rosa. L’utente, che ha quasi due milioni di iscritti, si è fatto un nome sui social media realizzando clip di adattamenti live-action di anime, fumetti, giochi e altro ancora. E in questa occasione si è concentrato su One Piece, catturando di conseguenza l’attenzione dei fan.

Come si può vedere in cima al presente articolo questo video dura meno di dieci minuti, ma racchiude molti elementi chiave dello scontro titanico che ha coinvolto Rufy e l’Imperatore. Dopo una breve introduzione, Jalex Rosa mostra la sua sbalorditiva interpretazione di Rufy vs Kaido dell’anime di One Piece. Utilizzando un mix di editing video e rigging di animazioni, questo adattamento live-action non è secondo a nessuno in termini di estetica. Sicuramente rivaleggia con la qualità di One Piece di Netflix, ma è soggettivo scegliere quali dei due adattamenti prevale.

La cura che Rosa ha dedicato a questo tributo a One Piece è sconcertante e dimostra che lo YouTuber ha del talento interessante. La sfida di adattare l’anime in live-action è complessa, ma lo youtuber è riuscito a portare a termine il suo tentativo dopo cento giorni di duro lavoro. La prima stagione del live-action di One Piece, ha debuttato su Netflix il 31 agosto per otto episodi che sono attualmente disponibili.

