Tra le uscite DC targate Panini del 14 dicembre 2023 troviamo la conclusione di Batman Vs. Robin: Lazarus Planet, oltre allo speciale legato alla saga che ne esplora le ripercussioni su Shazam e Wonder Woman.

Inoltre lo speciale che fa da preludio al film Aquaman e il Regno Perduto, ed una speciale scorribanda di Harley Quinn attraverso il Multiverso.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 14 dicembre 2023.

Le uscite DC Panini del 14 dicembre 2023

Batman 85

5,00 €

Contiene: Detective Comics (1937) #1071 (I), Detective Comics (1937) #1072 (I)

Variant Xmas 2023

7,00 €

Il piano degli Orgham procede in concomitanza con l’apertura in pompa magna di una nuova base per la casata orientale…

…e Batman è pronto a fare la propria mossa per fermare l’escalation!

Il Cavaliere Oscuro si dirige su quelle che un tempo erano le rovine dell’Arkham Asylum…

Ma cosa hanno nascosto laggiù gli Orgham che li lega a Gotham e all’esistenza del Pipistrello?

Batman Vs. Robin: Lazarus Planet 7

DC Select 16

5,00 €

Contiene: Batman vs. Robin (2022) #5

Variant

7,00 €

L’evento scritto da Mark Waid (Kingdom Come) si conclude con un dirompente epilogo che ancora una volta contrappone il Cavaliere Oscuro al suo erede Damian Wayne!

A causa dell’esplosione avvenuta sull’Isola di Lazzaro, Batman ha subito un grave shock fisico.

Chi lo aiuterà a guarire? E una riconciliazione fra lui e suo figlio è possibile?

La fine di Lazarus Planet sancisce l’inizio di Dawn of DC, una nuova era editoriale ricca di novità e storie sorprendenti!

Joker: L’Uomo che Ha Smesso di Ridere 8

Joker 24

3,00 €

Contiene: Joker: The Man Who Stopped Laughing (2022) #8

Joker desidera abbandonare Los Angeles al più presto, ma la vigilante Kate Spencer non ha nessuna intenzione di lasciarlo andare…

E se la giustiziera decidesse di fermarlo con metodi ben poco eroici?

Nel frattempo, nei sotterranei di Gotham, l’altro Principe Pagliaccio del Crimine deve vedersela con Solomon Grundy! Ma cosa succederà quando il nemico per eccellenza di Batman incontrerà… Lanterna Verde?

Matthew Rosenberg, Carmine Di Giandomenico e Francesco Francavilla firmano una serie imprevedibile che gioca sull’identità di Joker e sui suoi mille volti!

Lazarus Planet Special: Wonder Woman/Shazam!

La Vendetta degli Dei

19,00 €

Contiene: Lazarus Planet: Revenge of the Gods (2023) #1/4, Wonder Woman (2016) #797/798

Dopo gli eventi di Batman vs. Robin: Lazarus Planet, gli dei del Multiverso dichiarano guerra agli eroi e al loro mondo!

Dopo secoli di gloria, le divinità non ricevono più la devozione necessaria alla loro sopravvivenza.

Per evitare di scomparire per sempre, imporranno la fede ai mortali tramite… la paura!

Solo Wonder Woman e Shazam! possono opporsi alle divinità, ma il loro potere sarà sufficiente?

Aquaman e il Regno Perduto Special

6,00 €

Contiene: Aquaman and the Lost Kingdom Special (2023) #1

In occasione dell’uscita di Aquaman e il Regno Perduto, un fumetto speciale ambientato immediatamente prima degli eventi del film!

Aquaman è diventato re di Atlantide, ma questo non lo fermerà da partecipare alle attività della Justice League… e dall’organizzare un matrimonio!

Black Manta è ancora a piede libero e alla ricerca di tecnologia atlantidea! Orm, invece, vuole fuggire dalla prigione di Atlantide.

Tre storie speciali realizzate da Tim Seeley e Miguel Mendonca!

Batman: Leggende Metropolitane 4

Team-Up

DC Maxiserie

25,00 €

Contiene: Batman: Urban Legends (2021) #9/16 (II), #17, #18 (II/V), #19 (II/V), #20 (II/III), #21 (II/III), #22 (III), #23 (III)

Quarto appuntamento con la serie antologica dedicata a Batman e agli altri eroi di Gotham City!

State per vedere il Cavaliere Oscuro collaborare con Flash, Aquaman, Hawkman, Demon, Question e Plastic Man… ma anche un nuovo incontro tra Renee Montoya e Batwoman!

Un volume disegnato da alcuni dei migliori artisti del settore, come Giuseppe Camuncoli, Jason Howard, Mikel Janín e Riley Rossmo!

Inoltre, il ritorno di Wight Witch secondo Ram V e una storia scritta e disegnata da Chris “Batman Inc.” Burnham con protagonista Alfred!

Harley Devasta l’Universo DC

DC Collection

21,00 €

Contiene: Multiversity: Harley Screws Up the DCU (2023) #1/6

Harley Quinn si è stabilita da tempo a Gotham City, ma sta per tornare nella sua New York… una metropoli dove ha vissuto delle grandiose avventure!

Nella sua casa di Coney Island c’è persino una macchina del tempo e quando Harley la utilizzerà a farne le spese sarà l’intero Universo DC!

La Justice League riuscirà a salvarsi? O l’attacco di una strana versione di Starro segnerà la fine dei più grandi eroi della Terra?

Lo sceneggiatore Frank Tieri e l’artista Logan Faerber firmano una miniserie spumeggiante che omaggia la ricchissima storia editoriale DC!

Batman 4

Razza Codarda

DC Rebirth Collection

22,00 €

Contiene: Batman (2016) #106/111, materiale da Infinite Frontier (2021) #0

La paura e la disinformazione si diffondono a Gotham dopo un attacco all’Arkham Asylum.

Lo Spaventapasseri è tornato, ed è più determinato che mai a spargere il terrore nel cuore della città.

Batman cerca di fermare il suo letale avversario, ma il nuovo sindaco ha dichiarato guerra agli eroi in costume.

E come se non bastasse, Simon Saint sta tramando qualcosa e una nuova banda di criminali impazza per Gotham City!

Injustice: Gods Among Us – Anno Cinque

DC Deluxe

46,00 €

Contiene: Injustice: Gods Among Us: Year Five (2016) #1/20, Injustice: Gods Among Us: Year Five Annual (2017) #1

Dopo cinque anni di guerra tra il regime di Superman e la ribellione di Batman, entrambe le fazioni sono al limite!

I due leader sono sempre più alla ricerca di un modo per porre fine a questo conflitto fratricida ed entrambi arriveranno alla stessa conclusione: servono nuovi soldati da schierare sul campo di battaglia!

Ma dove trovare qualcuno dotato di superpoteri che sia in grado di combattere contro i titani in gioco?

In un maxi volume, l’intera saga del quinto anno di Injustice: Gods Among Us!

V per Vendetta

DC Absolute

55,00 €

Contiene: V for Vendetta (1989) #1/10

La potente epopea di Alan Moore e David Lloyd ritorna in una lussuosa edizione oversize con cofanetto!

In un’Inghilterra totalitaria, un misterioso uomo con una maschera di porcellana bianca combatte gli oppressori politici… con ogni mezzo!

Una storia struggente e indimenticabile ambientata in un mondo in cui le libertà individuali sono inesistenti.

L’opera che ha ispirato il film di successo con Natalie Portman e Hugo Weaving!