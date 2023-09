Aquaman e il Regno Perduto: il trailer e le parole di James Wan su Black Manta e Amber Heard

Come preannunciato, Warner Bros Discovery e DC hanno rilasciato il primo trailer di Aquaman e il Regno Perduto, il prossimo film dedicato all’eroe acquatico in uscita il 20 dicembre.

Il film vede il ritorno sul grande schermo dell’Aquaman di Jason Momoa in un’epica avventura acquatica ricca di sorprese, tra cui nuovi mondi, magia oscura e un improbabile bromance tra il nostro eroe marino e il suo fratellastro Orm (alias Ocean Master, interpretato da Patrick Wilson). Inoltre, si assiste al ritorno dell’acerrimo nemico di Aquaman, Black Manta (Yahya Abdul-Mateen II).

Riguardo al ruolo di quest’ultimo in Aquaman e il Regno Perduto, il regista James Wan ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di un evento per la proiezione del trailer a Burbank, in California.

“Se siete fan di Aquaman, sapete che Black Manta è una grande nemesi di Aquaman/Arthur Curry. Black Manta era un personaggio secondario glorificato nel primo film, ma andava bene così perché sapevamo che nel secondo film avremmo avuto un ruolo molto più importante. Dopo il primo film, Manta ha intrapreso questa ricerca implacabile per uccidere Arthur e distruggere tutto ciò che Arthur ha costruito. Senza svelare troppo, nella sua ricerca per cercare di riparare la tuta elettrica del primo film – che era stata danneggiata e distrutta – si imbatte in qualcosa di molto più grande”.

Nel corso del trailer vediamo l’arcinemico di Aquaman brandire un’arma chiamata Tridente Nero, che proviene dal Regno Perduto del titolo.

One king will lead us all. #Aquaman and the Lost Kingdom – Only in theaters December 20. pic.twitter.com/tLrdeoIVN6 — Aquaman Movie (@aquamanmovie) September 14, 2023

All’inizio del filmato, Arthur rivela di essere padre in una scena leggera che coinvolge il cambio del pannolino, in contrasto con l’azione accesa e le ambiziose sequenze di battaglia che lo attendono. “Quattro anni fa ero praticamente disoccupato”, spiega stoicamente il personaggio. “Ero un vagabondo senza casa, ma ora sono un marito e un padre, e non vorrei che fosse altrimenti”.

Nonostante nel trailer di Aquaman e il Regno Perduto non ci sia quasi traccia dell’interesse amoroso di Arthur, Mera (Amber Heard), il regista conferma che tutti i personaggi principali del primo film tornano nel sequel. Tra questi, Nicole Kidman, Temuera Morrison, Dolph Lundgren e Randall Park, che è apparso in un cameo durante la scena finale del primo Aquaman.

Interrogato sul ruolo di Mera nella storia del sequel, Wan ha detto:

“Voglio dire, Arthur ha un figlio e non è con Orm! Mera è un personaggio enorme nel fumetto e nel mondo di Aquaman, quindi vogliamo essere rispettosi del personaggio. Questo è il punto fondamentale. Sento di aver raccontato la storia di Arthur e Mera nel primo film, quindi posso concentrarmi su Arthur e Orm in questo. Fondamentalmente, questo è un film di viaggio con questi due personaggi e poi gli altri personaggi aggiungono pepe al loro mondo”.