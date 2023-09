Cosa stanno tramando Joker e Xabaras in quel di Londra ??? Dylan Dog e Batman dovranno unire le forze per scoprirlo !

Marco -Spider-Ci- Novelli 2023-09-07T14:00:28+02:00 Autori: Roberto Recchioni (testi), Werther Dell’Edera, Gigi Cavenago (disegni) Formato: 16X21, B., colori Prezzo: 4,90 euro cad. Genere: Supereroi/Horror Provenienza: Italia Casa editrice: Sergio Bonelli Editore Data di pubblicazione: giu.-ago. 2023

Dylan Dog/Batman è stato senza dubbio il crossover tra Bonelli e Dc dalla gestazione più sofferta e travagliata, a causa di numerosi ritardi e rinvii, inizialmente dovuti allo scoppio della pandemia nel 2020.

Parliamo inoltre del progetto che i fan attendevano di più, in quanto coinvolgeva proprio i personaggi di punta delle due case editrici, oltre ad autori di spicco come Roberto Recchioni ai testi, curatore per diversi anni della testata dell’Indagatore dell’incubo, e Werther Dell’Edera ai disegni, talento eccezionale che si è già fatto notare oltreoceano, collaborando a titoli come Loveless, Spider-Man: Affari di famiglia e Something is killing the children.

Finalmente nel 2023 questo atteso team-up ha visto la luce, approdando nelle edicole e nelle fumetterie italiane in tre volumetti a colori, nel tipico formato bonellide, di 64 pagine ciascuno. In occasione di Lucca Comics, poi, verrà pubblicato anche il volume unico cartonato, come per Flash/Zagor e Nathan Never/Justice League.

Il primo volume di Dylan Dog/Batman è sicuramente quello più promettente, che introduce una collaborazione tra Joker, con Killer Croc al suo fianco, e Xabaras, la storica nemesi di Dog. Per fermarli, Batman deciderà di raggiungerli a Londra, dove incrocerà la strada dell’Indagatore dell’incubo, ma ovviamente i due non si vedranno subito di buon occhio…

Nel mezzo dell’azione finirà anche la sensuale Catwoman, attirata da un fantomatico tesoro che il Clown del Crimine stava cercando, ma alla fine sia lei che Groucho, la simpatica spalla di Dylan Dog, verranno catturati da un’orda di zombie ghignanti, creati dalle nemesi dei due protagonisti.

Dopo una partenza al fulmicotone, dunque, il ritmo inizia a rilassarsi in un secondo volume quasi tutto incentrato su un viaggio negli Inferi di Dog insieme a John Constantine, lo sbruffone esperto di occultismo della Vertigo, protagonista di film e serie tv. Ad aiutarli ci sarà anche il demone Etrigan, alter ego di Jason Blood, altro storico personaggio della Dc creato dal leggendario Jack Kirby.

Anche in questo caso la trama scorre veloce, con scambi di battute più o meno divertenti, ma il problema di fondo è che le motivazioni alla base del viaggio sono totalmente campate in aria. Il loro scopo, infatti, è quello di scoprire se l’anima del serial killer Christopher Killex, altro storico avversario dell’Indagatore dell’incubo, si trovi ancora all’Inferno o se sia stato resuscitato da Joker.

Peccato che due investigatori come Batman e Dog avrebbero fatto molto prima ad appurarsi della sua presenza sulla Terra, piuttosto che farsi apposta un viaggetto nel Regno dei Morti, a cui tra l’altro il Cavaliere Oscuro non partecipa, comparendo così solo le prime venti pagine del volume o poco più…

Nella terza e ultima parte del racconto assistiamo alla caccia al serial killer, una volta appurato che (guarda caso) è tornato nel mondo dei vivi. Una serie di eventi piuttosto banale e scontata, condita sempre da quel tocco di humour che serve ad alleggerire la trama e renderla più frizzante, ma non basta a sorreggere una sceneggiatura sostanzialmente inconsistente.

Tutte le buone premesse del primo numero, infatti, vengono puntualmente disattese e svuotate in quelli successivi, che riescono a virare la trama in direzioni completamente diverse da quello che ci si potrebbe aspettare, con esiti mediocri.

Sarebbe stato auspicabile, infatti, un maggior coinvolgimento di Joker e Xabaras, le due nemesi per eccellenza dei protagonisti, così come altri personaggi quali Groucho, Catwoman e Killer Croc, che si limitano a ruoli molto marginali. La stessa componente horror, tipica dei fumetti di Dog, ma spesso presente anche in quelli di Batman, qui si limita a degli zombie infilati a casaccio, senza un minimo di sviluppo che possa arricchire il racconto.

Fortuna che almeno sull’aspetto grafico la situazione migliora, visto che Werther Dell’Edera, supportato da Gigi Cavenago alle chine e Giovanna Niro ai colori, realizza delle ottime tavole, molto dinamiche e d’impatto. Il suo tratto nervoso e stilizzato è perfetto nel rappresentare creature mostruose o zombie e serial killer dal volto scavato, ma è altrettanto a suo agio con le ombre e i chiaroscuri netti dell’Uomo Pipistrello, che non manca di rappresentare nelle sue pose più iconiche.

Il suo Indagatore dell’incubo, invece, si ispira chiaramente ad alcuni dei più grandi illustratori del personaggio, come Angelo Stano, ma rielaborato sempre con un tocco più moderno e attuale. Giovanna Niro, infine, chiude il cerchio con una colorazione fredda e basilare, mai troppo invadente, che accompagna perfettamente il tratto essenziale di Dell’Edera, accentuando le atmosfere cupe del racconto.

Se escludiamo la parte artistica, dunque, dobbiamo purtroppo constatare che questo crossover Bonelli/Dc non sia valso l’attesa. Un’occasione sprecata, partita coi migliori auspici, ma che non si è sviluppata poi in maniera coerente e, soprattutto, soddisfacente.