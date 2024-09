Naruto: Kishimoto confessa che avrebbe voluto sviluppare meglio Sakura

Naruto ha celebrato l’anno scorso il 20° anniversario del suo adattamento anime, e il famoso mangaka ha rivelato come il ruolo di Sakura Haruno sia il suo più grande rimpianto ripensando alla serie. Il mondo di Naruto attualmente è ancora in corso tramite la serie sequel, Boruto scritto e disegnato da Ikemoto. Tuttavia recentemente Kishimoto ha parlato di diversi aneddoti legati agli anni di serializzazione del ninja biondo. E il mangaka ha anche rivelato cosa avrebbe voluto fare diversamente.

Masashi Kishimoto e Mikio Ikemoto sono andati in Francia per la prima volta, condividendo con tutti i fan ogni dettaglio o aneddoto sugli sviluppi del manga o sulle loro influenze. Ripensando alla serializzazione di Naruto, Kishimoto aveva rivelato che Sakura era in realtà uno dei suoi più grandi rimpianti per come l’aveva inserita nella storia. In un nuovo evento a cui ha partecipato con La Nouvelle Republique, Kishimoto ha spiegato qualcosa in più sui suoi rimpianti per Sakura.

Il creatore di Naruto aveva precedentemente rivelato che Sakura era il suo unico grande rimpianto perché non aveva mai potuto rivelare di più sui suoi genitori o sulla sua vita domestica. Ma con questo nuovo evento, Kishimoto ha elaborato questo per aggiungere che il suo rimpianto riguarda anche il modo in cui ha scritto Sakura come personaggio. “È un personaggio che non sapevo come sviluppare come avrebbe meritato. Ma è stato difficile per me capire il cuore di una giovane donna, quindi non ci ho pensato“.

Confrontando questo con l’attuale lavoro di Ikemoto con Boruto: Naruto Next Generations e Boruto: Two Blue Vortex, Kishimoto ha completato il modo in cui il sequel shonen ha sviluppato Sarada come membro principale del cast, in confronto. “Qualcosa che Mikio Ikemoto ha ottenuto con Sarada, il personaggio femminile principale di Boruto. È il personaggio che trovo anche più riuscito graficamente“. Quindi Kishimoto è felice di vedere che mentre Sakura non era sviluppata come voleva in Naruto, almeno sua figlia sta dando il massimo nel sequel.

