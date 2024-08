Naruto: Kishimoto svela il suo grande rimpianto per Sakura

Naruto, nonostante si sia concluso 10 anni fa, al giorno d’oggi è ancora in piena attività grazie al mangaka Masashi Kishimoto. Con Mikio Ikemoto al suo fianco, Kishimoto sta portando avanti l’eredità di Naruto con una serie manga sequel che esplora la nuova generazione del Villaggio della Foglia. Ovviamente, tutti i fan della serie sono particolarmente affezionati alla squadra 7, e Kishimoto ha recentemente condiviso il suo rimpianto per Sakura Haruno.

Durante una recente intervista con Ikemoto, Kishimoto ha parlato del Team 7, ammettendo di essersi pentito di non essersi immerso di più nella vita domestica di Sakura.

Kishimoto dice di “rimpiangere” la sua decisione di non aver sviluppato il legame di Sakura con i suoi genitori. Il mangaka ha fatto una cosa del genere per Sasuke e Naruto poiché i due ragazzi avevano una storia complessa con le loro famiglie. Purtroppo, la vita domestica di Sakura è stata trascurata, e Kishimoto rimpiange proprio questo.

Naturalmente, qualcosa si sa sui genitori di Sakura. Parliamo di Kizashi e Mebuki. I due personaggi non sono mai stati mostrati nel manga, ma Kishimoto ha poi introdotto la coppia nel film Road to Ninja: Naruto the Movie. Questo film ha presentato una timeline alternativa sui genitori di Sakura, sfortunatamente uccisi in battaglia quando la Volpe a Nove Code ha attaccato il Villaggio della Foglia. È stato anche rilasciato un episodio dell’anime che ha preparato i fan a questo film e “Road to Sakura” ha introdotto la versione canonica dei suoi genitori.

Mebuki era una madre seria ma amorevole mentre Kizashi era solo esuberante. Quindi, mentre Kishimoto non ha ritagliato del tempo per esplorare la famiglia nel manga, ha trovato un modo per farlo nell’anime.

C’è anche ancora tempo per Kishimoto per portare i genitori di Sakura nel manga e si tratta del sequel Boruto. Intitolato Two Blue Vortex, da molto spazio a Sarada Uchiha, la figlia di Sakura e Sasuke. Poiché Sarada è la nipotina di Mebuki e Kizashi, non è affatto escluso che nel manga i fan potranno assistere a una maggiore interazione familiare.

Fonte – Comicbook