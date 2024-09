One Piece 1119: l’anime rivela la trasformazione di Im

L’anime di One Piece sta adattando gli eventi dell’arco di Egghead dal manga, e l’ultimo episodio della serie ha ufficialmente rivelatola trasformazione mostruosa di Re Im e dei Astri di Saggezza, seppur non in modo chiaro. A differenza della dinamica narrativa dell’arco di Wano, che riamaneva sempre concentrata su Rufy e la sua ciurma, nell’arco di Egghead si passa spesso da un personaggio all’altro. Ed è quello che è accaduto nell’episodio 1119 della serie anime.

Gli ultimi episodi di One Piece hanno spostato l’attenzione su Sabo mentre racconta a Dragon e Ivankov cosa è realmente accaduto nell’ultimo reverie. In questo evento si è verificata la sconvolgente morte di Re Cobra Nefertari, e da questo atto sono arrivati ​​alcuni grandi cambiamenti. Il primo grande sconvolgimento è avvenuto con il debutto del misterioso Re Im, che nell’ultimo episodio dell’anime si è mostrato ad un livello completamente nuovo. Oltre al misterioso sovrano, anche i Cinque Astri hanno rivelato le loro trasformazioni mostruose degne della posizione che ricoprono.

L’episodio 1119 di One Piece continua con il racconto di Sabo di tutto ciò che è accaduto durante la Reverie. Riprende poco dopo che Cobra chiede un incontro con i Cinque Astri. Scioccato nel vedere qualcuno seduto sul trono, che nessun dovrebbe occupare, Cobra chiede maggiori informazioni su ciò che aveva scoperto sulla famiglia Nefertari e cosa avrebbe potuto significare per la vera storia. È qui che Im parla e chiede a Cobra di rivelare qual era il vero nome di Lily Nefertari.

Cobra quindi svela che il nome completo della regina Lily è Lily D. Nefertari. Questo scatena l’odio nel sovrano, in quanto quell’iniziale rappresenta tutti coloro che si erano ribellati al Governo. Il suo vero significato è andato perso nel corso degli anni, ma è chiaro che Im stava cercando di eliminare Cobra non appena il re ha confermato che c’era la D. nel loro cognome. Significa anche che anche la principessa Vivi ha una D. nel suo nome, proprio come Rufy, Ace, Roger, Garp, Law e altri.

Dopo che Cobra rivela questo Segreto della sua storia familiare, viene immediatamente marchiato a morte e Im e i Cinque Astri si trasformano in veri e propri mostri. Le loro sagome sono tenute nascoste nell’episodio, ma è chiaro che, stando alle dimensioni delle loro forme, sono piuttosto pericolose. Anche Sabo resta sconvolto dinanzi alle loro trasformazioni, per questo non riesce a salvare Cobra dal suo destino nonostante ci abbia provato.

Fonte – Comicbook