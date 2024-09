Tra le uscite manga Star Comics del 17 settembre 2024 troviamo l’esordio della nuova serie di Takuma Tokashiki Lili-Men.

Inoltre la seconda uscita di La Persona Che Mi Piace Non È Un Ragazzo e il quarto volume di Demon Slayer – Campus Kimetsu e di Kaiju Girl Caramelise.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 17 settembre 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 17 settembre 2024

CLAYMORE NEW EDITION n. 22

di Norihiro Yagi

€ 5,90

Miria e le guerriere della generazione attuale si sono finalmente messe in movimento per annientare l’Organizzazione. Nel frattempo, quest’ultima fa resuscitare tre ex numero uno con l’intento di soffocare la ribellione. Mentre le rinnegate sono costrette ad affrontare una battaglia disperata, la rediviva Cassandra si risveglia…

DEMON SLAYER – CAMPUS KIMETSU! n. 4

BIG n.105

di Koyoharu Gotouge,Natsuki Hokami

€ 5,90

DEMON SLAYER TORNA…TRA I BANCHI DI SCUOLA! UNO SPIN-OFF DIVERTENTE E IMPREVEDIBILE, PERFETTO PER TUTTI I FAN DELLA SERIE!

Al Campus Kimetsu non solo gli allievi ma anche gli insegnanti sono dotati di “super personalità”! Il professor Tomioka lotta duramente per ottenere del pane con formaggio, maionese e salmone, mentre il professor Himejima spera di far suo un gatto-pupazzo sfidando una macchinetta “claw crane”! Come se non bastasse, intorno al misterioso testo “Note del Campus Kimetsu” si verificano una serie di incidenti…

HEAVENLY DELUSION n. 10

ZERO n.275

di Masakazu Ishiguro

€ 7,50

UNA SORPRENDENTE ODISSEA FRA “PARADISI” ARTIFICIALI E PAESAGGI APOCALITTICI

La strenua battaglia contro lo hiruko gigante Anjuras continua in un crescendo di tensione. Malgrado gli sforzi di Maru e Kiruko, la situazione si fa disperata, quand’ecco arrivare un aiuto assolutamente inaspettato! Col progressivo sovrapporsi dei due mondi, i segreti dei bambini del “paradiso” vengono alla luce, e si alza il sipario su un nuovo atto della storia…

KAIJU GIRL CARAMELISE n. 4

UP n.239

di Spica Aoki

€ 6,50

I KAIJU SONO TORNATI E… SONO PIU’ DOLCI E CARINI DI QUANTO POSSIATE IMMAGINARE!

Durante la gita scolastica, Kuroe si trasforma nel grande kaiju Harugon e, sulle sponde di un lago, ruba un bacio ad Arata. Purtroppo per lei, però, la scena viene catturata dai mass media, che ribattezzano Arata il “Principe dei Kaiju” facendolo diventare una vera e propria star…

LA PERSONA CHE MI PIACE NON È UN RAGAZZO n. 2

QUEER n.97

di Sumiko Arai

€ 7,50

DOPO IL SUCCESSO ONLINE, ARRIVA IL WEBCOMIC GIAPPONESE A TEMA GIRLS’ LOVE VINCITORE DEL NEXT MANGA AWARDS!

È bastata una piccola distrazione di Mitsuki perché Aya scoprisse il suo segreto: l’affascinante ragazzo del negozio di dischi è proprio la sua timida compagna di classe. L’atmosfera tra le due si fa tesa: la musica che le ha unite riuscirà a guarire le loro ferite?

LILI-MEN n. 1

POINT BREAK n.286

di Takuma Tokashiki

€ 6,90

OLTRE I LIMITI UMANI!

La vita è un dono prezioso, una benedizione della natura… tranne che per loro! Nito, Musashi, Chizuru, Marco e Reina vivono in un misterioso ospedale sin dalla nascita. Qui le loro abilità fisiche vengono costantemente messe alla prova attraverso esperimenti, allenamenti disumani e continui test attitudinali volti a rendere i loro corpi “normali”. Solo chi otterrà buoni voti, infatti, potrà lasciare l’ospedale e vivere all’esterno. Un giorno, però, Nito e i suoi compagni scoprono una crudele realtà, che cambierà per sempre le loro vite e la loro percezione del mondo…

Dalle matite del talentuoso Takuma Tokashiki, una serie inquietante e sorprendente, pronta a superare i limiti umani!

MAO n. 19

EXPRESS n.289

di Rumiko Takahashi

€ 5,20

LA NUOVA OPERA DELLA PRINCIPESSA DEL MANGA!

Una volta arrivati nel Villaggio del Sacrificio Umano, Mao e Nanoka s’imbattono in Sasuga, che trama di distruggerlo una volta per tutte. Nanoka si ritrova ad affrontare da sola questo genio degli incantesimi dell’acqua… Riuscirà ad avere la meglio senza l’aiuto del suo compagno?!

RANKING OF KINGS n. 9

WONDER n.141

di Sousuke Toka

€ 6,90

LA SERIE CHE HA COMMOSSO I LETTORI GIAPPONESI! FRA GLI ANNUNCI PIÙ ATTESI E AMATI DI LUCCA COMICS & GAMES!

Bojji è tornato nel regno di Bosse, ormai devastato dalla guerra, e con la sua nuova tecnica di scherma affronta Ouken, la spada sovrana degli inferi. È giunto finalmente il momento di far luce sull’oscuro passato che unisce re Bosse e Miranjo…

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 12

BIG n.104

di Hiro Mashima

€ 5,90

LA SPLENDIDA RIEDIZIONE DELLA PRIMA GRANDE OPERA DEL MAESTRO DEL MANGA HIRO MASHIMA, AUTORE DI FAIRY TAIL E EDENS ZERO!

All’improvviso, davanti a Haru si palesa Sieg Hart, un tempo suo nemico, che gli dà indicazioni su come sbloccare la memoria di Elie… Ora che le forze dell’oscurità incombono, la chiave per salvare il mondo sono le Rave e i suoi ricordi.

SHIKIMORI’S NOT JUST A CUTIE n. 10

DERE n.10

di Maki Keigo

€ 6,50

ARRIVA FINALMENTE IN ITALIA UNA DELLE ROM-COM PIÙ FRIZZANTI E AMATE DEGLI ULTIMI ANNI!

La giornata libera della gita scolastica ha finalmente inizio! Izumi è pronto a tutto pur di svolgere alla perfezione il suo ruolo di capogruppo, ma dovrà fare i conti con un imprevisto dopo l’altro…

THE GOD OF HIGH SCHOOL n. 6

MANHWA n.110

di Yong-Je Park

€ 12,90

DOPO SOLO LEVELING E TOWER OF GOD, ECCO COMPLETATO IL PODIO DEI WEBCOMIC COREANI PIÙ LETTI E FAMOSI!

Mori è scomparso. Riuscirà ad arrivare in tempo per il resto degli incontri? Intanto Mira affronta uno strano avversario acquatico che potrebbe rivelarsi un osso più duro del previsto. A questo livello della competizione, i combattenti non possono far altro che scatenare i loro superpoteri… Solo i più forti sopravvivranno!

THE KING’S BEAST n. 8

EXPRESS n.288

di Rei Toma

€ 5,90

L’ATTESO RITORNO DI UNA MAESTRA DELLO SHOJO FANTASY! PERFETTO PER I FAN DI YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA!

Mentre Rangetsu è ancora alla disperata ricerca di qualche indizio su Sogetsu, trova sempre più difficile trattenersi dal rivelare il suo segreto al principe Tenyo. Ma questa volta le cose sono destinate a cambiare, perché i due tristi fratelli, ormai molto diversi anche fisicamente, finalmente si ritrovano!

VITA DA SLIME n. 24

WONDER n.142

di Fuse,Mitz Vah,Taiki Kawakami

€ 5,90

L’ISEKAI PIÙ AMATO E “GELATINOSO” DEL GIAPPONE!

Tra le varie ragioni che hanno portato alla decisione di organizzare a Tempest il festival per l’apertura del paese, c’è sicuramente il desiderio di Limur di dare ai mostri che abitano nella grande foresta di Jura un luogo in cui ottenere udienza. Mentre fanno la loro comparsa diversi volti conosciuti, la cerimonia prosegue senza intoppi ma, fra l’arrivo di alcune razze di mostri orgogliose della propria forza e poco avvezze alle relazioni sociali e quello di alcuni individui che sostengono di essere figli di un certo re demone, ecco che la situazione diventa d’un tratto molto rischiosa…