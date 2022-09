Marvel Studios: annunciato un nuovo manga

Uno dei mangaka che ha lavorato nei Marvel Studios sta per dare vita ad un proprio manga. Quando si tratta di manga, è possibile raccontare qualsiasi storia. Si può andare dai romanzi di vita ai misteri soprannaturali fino ai tanto amati supereroi. Inoltre i manga in generale sono in grado di ricordare alcune caratteristiche dei fumetti occidentali, come accade in My hero Academia, per fare un esempio.

Questo aggiornamento interessante arriva direttamente dallo stesso fumettista, Takuma Tokashiki, pubblicando un messaggio sulla sua pagina Twitter. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Si legge che la nuova serializzazione del suo manga, intitolato “Lili-Men”, inizierà su Weekly Young Magazine dal 12 settembre della prossima settimana. Il manga sarà pubblicato da Kodansha. Takoshiki confessa dunque che ha lasciato il suo lavoro precedente per tornare a essere un mangaka.

Se il nome di questo mangaka non è molto familiare, basti sapere che fino a poco tempo, Tokashiki stava lavorando con i Marvel Studios per dare vita alla sua nuova fase dei film. Tokashiki ha abbandonato il suo vecchio lavoro di collaboratore per la CGI dei film Marvel per tornare a disegnare manga. Sul suo profilo Twitter si legge che ha lavorato a Black Panther: Wakanda Forever, Doctor Strange nel Multiverso della Follia e Spider-Man: No Way Home.

Ovviamente, dopo questo annuncio interessante di Tokashiki, i fan sono curiosi di saperne di più su Lili-Men. Il manga anticipa la storia caratterizzata da una frase breve “Tragedia e destino fanno gli eroi”. Lili-Men è ambientato in un mondo in cui l’umanità ha combattuto una lunga ed eterna guerra per sterminare la razza conosciuta come “succubi”. Alla fine, le sorti cambiano a favore dell’umanità quando nasce un “re” che porrà fine alla guerra. Ma come spesso succede, le più grandi imprese di questo re potranno essere compiute solo dopo che la tragedia lo ha trasformato in un eroe.