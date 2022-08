My Hero Academia: in arrivo novità importanti sulla sesta stagione

My Hero Academia è uno dei manga battle Shonen che sta vivendo i suoi attimi finali. I lettori appassionati delle avventure di Midoriya stanno accompagnando il protagonista principale nel suo arco finale.

Purtroppo il manga di Kohei Horikoshi non è l’unico manga che sta per concludersi. Altri manga di spessore che si trovano nel loro ultimo arco narrativo sono Black Clover e One Piece. Nessun fan di serie di spessore come queste sono felici di situazioni prossime alla conclusione, ma sono importanti per la qualità del manga.

My Hero Academia, però, anche se presto si concluderà c’è prima un appuntamento importante per gli appassionati in quanto presto debutterà la sesta stagione dell’adattamento animato.

Proprio in merito all’anime del manga di Horikoshi, riportiamo un aggiornamento condiviso dall’insider animetv_jp direttamente sulla sua pagina Twitter. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Mark your calendars! The latest trailer of My Hero Academia Season 6 will be released on September 3! Stay tuned!🔥 ✨More: https://t.co/atRFpDxcnB pic.twitter.com/X0fHn0ea7D — AnimeTV チェーン (@animetv_jp) August 28, 2022

Per la gioia di tutti gli appassionati impazienti di guardare la nuova stagione, il 3 settembre sarà pubblicato e condiviso l’ultimo trailer!

Dunque tra pochissimi giorni tutti i fan avranno modo quello che potranno e dovranno aspettarsi da Midoriya e i suoi amici.

Ricordiamo che la sesta stagione riprenderà gli eventi conclusi dalla precedente narrando l’adattamento dell’arco narrativo della guerra “Fronte Liberazione Sovrannaturale” tra gli eroi e i villain.

L’adattamento animato sarà prodotto ancora da Studio Bones, esattamente come per la stagione precedente. Questa ha debuttato il 27 marzo 2021 e presenta ben 25 episodi.