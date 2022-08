My Hero Academia: svelata la vera identità di All For One!

My Hero Academia ha finalmente mostrato a tutti gli appassionati la reale identità del villain più temibile della serie. Dopo il nuovo capitolo è venuta alla luce il volto di All For One, da sempre nascosto dietro una maschera.

Coloro che non hanno intenzione di scoprire in questo modo la novità legata a All For One, meglio non proseguire con la lettura.

La guerra finale tra gli eroi e i villain ha raggiunto una nuova intensa fase. Gli eroi si sono resi conto della vanità di tutti i loro sforzi.

L’ultima volta che All For One ha combattuto contro Endeavour e Hawks, sembrava che stesse liberando un’ultima mossa tenuta nascosta. Sembrava che gli eroi riuscissero a sferrare diversi colpi e distruggere il suo apparato respiratorio. Ma evidentemente All For One si era preparato a questo.

Ora sembra che il combattimento lo abbia riportato alla sua forma migliore. E questa comprende la sua identità finalmente alla luce. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider Valdezology. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

after spending so long obscured in one way or the other, the manga has finally revealed a full look at All For One's face! This is more terrifying than his beat up look cause what does it mean?!?!?

My Hero Academia aveva rivelato il volto di All For One in qualche modo, ma mai completamente. Il capitolo 363 finalmente elimina tutte quelle ombre che nascondevano la sua identità. Nelle fasi precedenti dei combattimenti gli eroi avevano affrontavano i nemici che agivano sulla difensiva. All For One ora dichiara che non assumeranno lo stesso atteggiamento, mentre si prepara a “violare” il mondo e ad andare avanti verso il suo grande desiderio per il futuro .

La sua pelle bruciata inizia a staccarsi e si scopre che la sua forma principale si trova al di sotto. Mentre il guscio si incrina intorno a lui, il suo nuovo stato potenziato sembra essere un’estensione dei potenziamenti che sta vivendo ora con Shigaraki.

È un aspetto spaventoso per il villain, il che dice molto considerando il suo aspetto precedente. Questo soprattutto perché non si sa ancora che tipo di incremento di potenza e forza gli darà questo ritorno al suo aspetto precedente.