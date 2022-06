My Hero Academia: qual è la migliore strategia per sconfiggere All for One?

My Hero Academia è uno dei manga degli ultimi anni che insieme a Demon Slayer ha portato un’ondata fresca a tutti i lettori. Chiaramente è uno shonen, quindi abbiamo un protagonista che parte svantaggiato ma che ha un sogno che vuole raggiungere a tutti i costi.

MIdoriya infatti sogna di diventare un eroe ma per esserlo avere un quirk è imprescindibile. Si tratta di un’abilità innata che lui non possiede. Tuttavia dopo aver incontrato All Might riesce a ereditare il suo potere e a realizzare il suo sogno.

Ora il manga di Horikoshi sta affrontando il suo arco finale. Questo vede una situazione di scontri pericolosi e violenti che ha già portato a vinti e vincitori.

Il nemico principale pericoloso e da battere è senza dubbi All For One, Di recente abbiamo parlato del debutto in battaglia di Hawks. L’eroe, insieme ad altri come All Might, guida la carica contro il nemico.

Bisogna però sapere che per porre fine alle ostilità All For One va battuto. Ma in che modo?

Non è troppo difficile capire il problema, dopotutto. Il nemico è dipendente da una macchina di supporto vitale sin dall’inizio della serie.

L’obiettivo di Hawks infatti è trasformare la macchina di All For One in una speranza per sconfiggerlo.

Il capitolo 354 di My Hero Academia, attraverso un flashback, mostra Hawks condividere i suoi piani con i professionisti che ancora lavorano in Giappone.

Hawks dice che avrebbe dovuto collaborare con Endeavor per affrontare All For One. Continua confessando quello che rappresenta il punto debole di One For All:

“All For One ha un’evidente debolezza. La sua maschera di supporto vitale… È chiaro che non può combattere senza di essa“

Queste sono le parole di Hawks. Quindi possiamo affermare che il punto debole del villain numero uno è proprio la sua maschera!

Hawks ha aggiunto anche che All For One aveva con sé la sua macchina di supporto vitale dal Tartarus mentre scappava. Ora che il dottor Garaki in prigione, il cattivo fa più affidamento sulla macchina più che mai.

Ma questa maschera di supporto influisce anche in battaglia? Sfortunatamente non pone molti limiti a All For One in battaglia. Lo dimostra il fatto di essere riuscito a spazzare via gran parte di Kamino Ward.