My Hero Academia promuove l’arco finale con i suoi villains

My Hero Academia al momento sta accompagnando tutti i suoi appassionati, capitolo dopo capitolo, verso la conclusione.

Il mangaka, Kohei Horikoshi l’aveva preannunciato e questo si sta verificando nell’arco finale.

Oggi presentiamo una nuova promozione di forte impatto. Attraverso un video che abbiamo riportato sopra, l’arco narrativo del manga viene pubblicizzato con i villains più pericolosi come protagonisti.

Tutti i fan hanno visto che i capitoli conducono man mano alla battaglia finale. Così come gli eroi si sono preparati, lo stesso è anche per i villains.

Gli appassionati del manga di Horikoshi hanno letto nei capitoli, che portano al conflitto finale gli eroi e i nemici, che i cattivi hanno subito lo stesso trauma di alcuni degli eroi.

Attraverso lo sguardo a ciascuna delle loro storie di origine, si rivela quanto queste influiscano sul loro successo nella battaglia finale.

Ma a causa della loro natura mostruosa, è una pillola più dura da ingoiare che apparentemente può essere risolta solo in battaglia.

Ora i villains sono al centro della scena del nuovo promo di My Hero Academia. Questo celebra l’Atto Finale del manga e del volume 34.

Uno dei maggiori punti di forza di My Hero Academia nel suo insieme è che tra eroi e villains è difficile schierarsi.

Chiaramente sappiamo che le minacce devono essere sventate, tuttavia eroi e villains sono in egual modo affascinanti.

Mentre la guerra finale tra le due parti continua, è chiaro che i giorni dei villains sono contati. Tuttavia allo stesso tempo non è chiaro come finirà ognuna di queste battaglie. Vincere risolverà i problemi per ora, ma tutti i protagonisti dovranno comunque affrontare molti altri problemi in futuro.

Al momento My Hero Academia ha mostrato ai fan che la battaglia finale è entrata in azione. Abbiamo visto lo scontro fraterno tra Dabi e Shoto. Quest’ultimo ha avuto la meglio con grande sorpresa di tutti e di Spinner, il quale sosteneva che Dabi fosse imbattibile e che avesse tutto.

Per quanto riguarda la serie anime invece, si ricorda che la sesta stagione arriverà e gli appassionati non stanno nella pelle.