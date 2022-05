My Hero Academia: chi combatte in prima linea nell’arco finale?

My Hero Academia sta coinvolgendo i suoi lettori appassionati al suo ultimo arco narrativo. Tutti gli eroi principali e secondari si stanno preparando per affrontare le forze malvagie capeggiate da All For One.

Izuku Midoriya, il protagonista della serie, è pronto ad affrontare Shigaraki. Ricordiamo che Shoto Todoroki ha affrontato suo fratello Dabi in una lotta finale che lo ha visto vincitore.

All for One molto probabilmente ha ancora qualcosa da rivelare anche perché se si tratta davvero del momento finale del manga come ha cercato di anticipare Horikoshi, non potrà che essere così.

La notizia della sconfitta di Dabi si riverbera tra tutti i personaggi coinvolti in questa pericolosa guerra.

Tra i villain chi è rimasto stupito è Spinner. Infatti il personaggio dall’aspetto da rettile sembra essere deluso più che dispiaciuto perché crede che uno con il suo potenziale e il suo potere non poteva perdere contro nessuno.

Oggi però cerchiamo di fare il punto della situazione sugli eroi che stanno attualmente combattendo in prima linea.

Possiamo confermare che quasi tutti sono coinvolti. Tra le prime scene dell’ ultimo capitolo vede un certo numero di studenti di Classe 1-A come Mineta, Acid Girl e Red Riot cogliere l’occasione per combattere di nuovo contro le forze di All For One. I nemici al momento stanno tentando di liberare l’enorme minaccia nota come Gigantomachia dalla sua prigionia.

Fortunatamente, per ora sono stati in grado di tenere a bada i cattivi.

Dall’altra parte del campo di battaglia, i lettori possono assistere al grande combattente del crimine noto come Fat Gum. Il personaggio si ritrova a collaborare con un improbabile partner in Aoyama, il membro della Classe 1-A che stava fornendo informazioni a All For One.

Per gran parte dei capitoli di My Hero Academia, Aoyama ha svolto la funzione di traditore. Di fronte a un nuovo cattivo noto come Kunieda, sembra che la maggior parte degli eroi debbano far fronte a una battaglia più impegnativa dell’altra.