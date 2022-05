My Hero Academia: Spinner si prepara alla battaglia con obiettivi pericolosi

My Hero Academia, capitolo dopo capitolo, si avvicina sempre di più verso la fine dando più spessore al commento di Horikoshi sulla fine del manga.

Nonostante questo ci sono ancora diverse cose che i fan dovranno leggere e scoprire quindi al momento è possibile non pensarci.

Ricordiamo che il manga ha appena concluso una parentesi grandissima e molto importante legata alla famiglia Todoroki. I protagonisti negli ultimi capitoli sono stati Shoto che ha affrontato appunto suo fratello Dabi. Quest’ultimo ne è uscito sconfitto a causa di un attacco inedito di Shoto.

Ora però, con il proseguire delle vicende, gli occhi di tutti gli appassionati sono puntati sulla guerra per vedere chi si unirà adesso al conflitto finale.

In questo momento, sembra che Spinner sia ansioso di fare il suo ingresso. E questo ha senso in quanto, come anche abbiamo di recente riportato, gode di un nuovo potere. Il suo potenziamento è chiaramente opera di All for One.

Il capitolo 353 di My Hero Academia di questa settimana non ha solo mostrato ai lettori sconfitta definitiva di Dabi. Come puoi immaginare, i principali villain cattivi non erano entusiasti della notizia.

Chi ha reagito male alla sconfitta di Dabi è stato Spinner. Il motivo è legato al fatto che considerava Dabi invulnerabile e la sua rabbia per il risultato lo ha portato direttamente faccia a faccia con Shoji.

Come previsto dai fan, sembra che Shoji sarà lo studente eroe che affronterà Spinner. Molti sospettavano che Tentacole si sarebbe confrontato con l’uomo dall’aspetto da rettile. Tutto questo per via dei loro quirk eteromorfiche.

Spinner è diventato un simbolo per le persone discriminate per i loro quirk mutanti, dopotutto. Shoji ha affrontato problemi simili in passato date le sue braccia. Tuttavia ha usato quelle interazioni per alimentare i suoi sogni eroici.

Shoji ha qualcosa da dimostrare a Spinner e a tutti gli altri mutanti. Deve mostrare loro come trasformare il pregiudizio in potere, ma non è tutto.

Tuttavia l’obiettivo di Spinner è il fulcro su cui concentrarsi e bisogna capire quali sono i suoi obiettivi.

Spinner e il suo gruppo sono determinati a far evadere Kurogiri dalla prigione. Il nemico ha un quirk devastante, e se dovesse allearsi ancora una volta con All For One sarebbe grave per gli eroi. Quindi, mentre l’imboscata di Spinner si spinge in avanti, Shoji fa pressione per bloccarlo.