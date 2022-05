My Hero Academia: i principali eroi e villains presentano la sesta stagione

My Hero Academia ha moltissimi appassionati che non stanno più nella pelle per vedere la sesta stagione dell’adattamento anime.

Dopotutto, il nuovo adattamento anime arriverà entro la fine dell’anno e sarà disponibile su Crunchyroll. Gli appassionati italiani possono guardare gli episodi sottotitolati in italiano,

Oggi annunciamo le prime novità relative alla sesta stagione a partire due nuove visual che presentano da un lato gli eroi principali e dall’altro i villain.

Le due nuove visual sono entrambe pubblicate direttamente sulla pagina Twitter ufficiale della serie di Horikoshi che riportiamo di seguito.

Come si può vedere sopra, tra gli eroi nella sesta stagione possiamo riconoscere Izuku al centro mentre a sinistra c’è Shoto Todoroki e Tenya Iida.

Alla destra del protagonista principale i fan possono vedere Katsuki Bakugo e Uraraka Ochaco.

Invece l’altra visual introdotta all’inizio, presenta il gruppo nemico che sarà la minaccia che gli eroi affronteranno.

Il personaggio rappresentato al centrato tutto in nero, nonché il nemico principale più pericoloso è Shigaraki con Redestro. È affiancato da Toga a sinistra e da Dabi a destra. Per quanto riguarda il resto della lega, si riconoscono Twice e Mr. Compress mentre Spinner sta da solo alla destra di Dabi.

Riguardo quest’ultimo abbiamo riportato tanti aggiornamenti proprio perché in questo arco ha svolto un ruolo centrale. Infatti negli episodi della sesta stagione che saranno disponibili su Crunchyroll vedremo la storia del personaggio.

Parliamo di un villain con un passato difficile. Nato fragilissimo nessuno avrebbe pensato che sarebbe riuscito a sopravvivere. Questo però è successo grazie a All for One.

Al momento nelle pagine del manga si sta consumando lo scontro fraterno tra Dabi e Shoto. Quest’ultimo ha scagliato il suo attacco più potente per sconfiggere il fratello.

Non mancheranno le situazioni sentimentali, infatti i protagonisti saranno Ochaco e Toga. Entrambe innamorate di Izuku, quando il protagonista non ricambia i sentimenti del villain, questa perde l’unico freno che la teneva a bada. Scopre anche di Ochaco che prova molto affetto per Izuku e quindi si scaglierà contro di lei.